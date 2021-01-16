Веселью – быть! Где в этом сезоне можно развлечься по-зимнему

Каток на стадионе “Хярма” отличается от других рождественских катков своей длиной и формой. Это способствует рассредоточению людей и позволяет соблюдать безопасную дистанцию. Каток и прокат коньков открыты при любой погоде весь зимний сезон.

Коньки лучше надеть вблизи ледовой площадки, где можно сделать это сидя. Сохраните билет, на котором указано время вашего сеанса.

Также можно взять дополнительные аксессуары в аренду, оставить вещи в шкафчике. Рядом с катком есть уличное кафе, где можно подкрепиться горячими блинами.

Каток находится под открытым небом, поэтому одеваться следует по погоде. Для маленьких детей можно арендовать вспомогательные рамы или специальную игрушку-сиденье для катания. Рядом с катком есть шкафчики, где можно оставить вещи. Лед на катке очищают несколько раз в день. Рядом с катком есть кафе.

Ни пандемия, ни отсутствие снега не оставят без праздничного настроения. Тем более что многие любимые зимние развлечения доступны и в этом году. Разумеется, соблюдать требования безопасности придется и здесь, но это не должно омрачить веселья.

Vimka — самый большой склон, расположенный вблизи столицы, находится в 20 минутах езды от Таллинна. Но по своим параметрам он значительно уступает склонам в Южной Эстонии. Длина склона 250 метров, высота 36 метров. Здесь можно кататься как на лыжах и сноуборде, так и на “ватрушке”. Место отлично подходит для активного отдыха с семьей. Даже самые маленькие члены семьи смогут впервые попробовать здесь встать на лыжи .

Цены: входной билет на 1 час стоит 12 евро, на три часа — 21 евро, пропуск на день — 24 евро. Детям до 13 лет и взрослым от 65 лет — скидки.

В парке есть три склона для катания — синий, красный и зеленый. На момент подготовки материала был открыт только синий склон. На остальных склонах еще идет подготовка к открытию.

На месте можно арендовать снаряжение для катания на лыжах или сноуборде. В парке также можно получить индивидуальный или групповой курс обучения катанию на сноуборде или лыжах.

Цены: дневной билет стоит 16 евро в будни, 22 евро в выходные. Детям до 5 лет вход бесплатный. Детям младше 12 лет и взрослым от 65 лет предоставляются скидки.

По этому же адресу рядом с катком открыта и детская горка для катания на санках. Вход бесплатный, наличие своих санок обязательно.

Каток находится на берегу реки Пирита сбоку от Pirita Tervisespordi Maja. Касса и прокат коньков находятся внутри здания. Внутри посетителей просят надевать маски, дезинфицировать руки и соблюдать правило 2+2.

Пока для посетителей парка открыт только главный склон, больше подходящий для опытных лыжников. Вскоре должен открыться и склон для тех, кто только учится кататься. Кроме этого, в парке есть лыжная школа, где навыками катания могут овладеть и дети, и взрослые.

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Лыжные тропы (по всей Эстонии)

Бесплатно и круглосуточно

Любители лыжных прогулок могут пройтись по специальным трассам, часть которых покрывают искусственным снегом, часть уже частично покрыта природным снегом, остальные трассы ожидают лыжной погоды.

На лыжах можно пройтись по тропам Нымме- Харку, Кунингамяэ, Тяхтвере, Вярска, Кадрина, Йыулумяэ, Пирита, Выру-Кубья, по тропе Тори метса в Тюри, тропе Техванди рядом с Отепя и еще нескольким тропам. Всего в Эстонии 118 троп здоровья.

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Каток на Ратушной площади в Тарту

Открыто: до 17 февраля 10.00–22.00

Цены: вход на каток бесплатный. Аренда коньков — 3–5 евро, аренда шлема — 2 евро

Здесь можно кататься прямо вокруг знаменитой статуи целующихся студентов.

Для детей до 7 лет вход только в сопровождении взрослых. Наличие шлема также обязательно для детей до 7 лет. Пункт аренды коньков закрывается за 45 минут до закрытия катка. Лед очищают два раза в день по полчаса ежедневно в 14.00 и в 17.30. В это время кататься нельзя.

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Kuutsemäe Puhkekeskus (Арула, Валгамаа)

Открыто: ср., чт. 11.00–19.00. Пт. 10.00–20.00. Сб. 10.00–19.00. Вс. 10.00–18.00

Цены: дневной билет обойдется в 23–29 евро в зависимости от дня недели. Дешевле покупать онлайн.