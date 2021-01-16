Веселью – быть! Где в этом сезоне можно развлечься по-зимнему
Ни пандемия, ни отсутствие снега не оставят без праздничного настроения. Тем более что многие любимые зимние развлечения доступны и в этом году. Разумеется, соблюдать требования безопасности придется и здесь, но это не должно омрачить веселья.
Таллинн
* Каток на горке Харью
Открыт: 10.00–21.00
Цена: билет на час — 7 евро (со скидкой 5–6 евро), аренда коньков — 3 евро.
Каток находится под открытым небом, поэтому одеваться следует по погоде. Для маленьких детей можно арендовать вспомогательные рамы или специальную игрушку-сиденье для катания. Рядом с катком есть шкафчики, где можно оставить вещи. Лед на катке очищают несколько раз в день. Рядом с катком есть кафе.
Подробнее: www.uisupark.ee/ru/vanalinna-uisupark
* Каток в Нымме (Раудтеэ, 73)
Открыт: 10.00–21.00
Цена: билет на час — 5 евро, со скидкой — 3 евро. Аренда коньков — 3 евро.
Также можно взять дополнительные аксессуары в аренду, оставить вещи в шкафчике. Рядом с катком есть уличное кафе, где можно подкрепиться горячими блинами.
Подробнее: www.uisupark.ee/ru/nomme-uisupark
* Каток в Мустамяэ (Вильде, 69)
Открыт: 10.00–21.00
Цена: билет на час — 5 евро, со скидкой — 3 евро. Аренда коньков — 3 евро.
Коньки лучше надеть вблизи ледовой площадки, где можно сделать это сидя. Сохраните билет, на котором указано время вашего сеанса.
Подробнее: www.uisupark.ee/ru/mustamae-uisupark
* Каток в Ласнамяэ (стадион “Хярма”, Коорти, 25)
Открыт: 9.00–22.00
Цена: час катания — 2,50 евро, аренда коньков — 4 евро (детям до 19 лет — 2,50 евро)
Каток на стадионе “Хярма” отличается от других рождественских катков своей длиной и формой. Это способствует рассредоточению людей и позволяет соблюдать безопасную дистанцию. Каток и прокат коньков открыты при любой погоде весь зимний сезон.
* Каток и катание на санках, Pirita Spordikeskus (Румму теэ, 3)
Каток открыт: 10.00–22.00
Цена: один час — 2,50 евро. Аренда коньков — 4 евро, детям –2,50 евро.
Каток находится на берегу реки Пирита сбоку от Pirita Tervisespordi Maja. Касса и прокат коньков находятся внутри здания. Внутри посетителей просят надевать маски, дезинфицировать руки и соблюдать правило 2+2.
По этому же адресу рядом с катком открыта и детская горка для катания на санках. Вход бесплатный, наличие своих санок обязательно.
Подробнее: www.piritaspordikeskus.ee
* Nõmme Lumepark (Вана-Мустамяэ, 16)
Открыто: пн. — пт. 14.00–20.00, сб. — вс. 10.00–18.00
Цены: дневной билет стоит 16 евро в будни, 22 евро в выходные. Детям до 5 лет вход бесплатный. Детям младше 12 лет и взрослым от 65 лет предоставляются скидки.
На месте можно арендовать снаряжение для катания на лыжах или сноуборде. В парке также можно получить индивидуальный или групповой курс обучения катанию на сноуборде или лыжах.
В парке есть три склона для катания — синий, красный и зеленый. На момент подготовки материала был открыт только синий склон. На остальных склонах еще идет подготовка к открытию.
Подробнее: www.nommelumepark.ee
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Vimka-Viimsi Mäepark (Лубья, Харьюмаа)
Открыто: ср. — пт. 13.00–21.00, сб. — вс. 10.00–21.00
Цены: входной билет на 1 час стоит 12 евро, на три часа — 21 евро, пропуск на день — 24 евро. Детям до 13 лет и взрослым от 65 лет — скидки.
Vimka — самый большой склон, расположенный вблизи столицы, находится в 20 минутах езды от Таллинна. Но по своим параметрам он значительно уступает склонам в Южной Эстонии. Длина склона 250 метров, высота 36 метров. Здесь можно кататься как на лыжах и сноуборде, так и на “ватрушке”. Место отлично подходит для активного отдыха с семьей. Даже самые маленькие члены семьи смогут впервые попробовать здесь встать на лыжи.
Пока для посетителей парка открыт только главный склон, больше подходящий для опытных лыжников. Вскоре должен открыться и склон для тех, кто только учится кататься. Кроме этого, в парке есть лыжная школа, где навыками катания могут овладеть и дети, и взрослые.
Подробнее: www.vimkapark.ee
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Лыжные тропы (по всей Эстонии)
Бесплатно и круглосуточно
Любители лыжных прогулок могут пройтись по специальным трассам, часть которых покрывают искусственным снегом, часть уже частично покрыта природным снегом, остальные трассы ожидают лыжной погоды.
На лыжах можно пройтись по тропам Нымме- Харку, Кунингамяэ, Тяхтвере, Вярска, Кадрина, Йыулумяэ, Пирита, Выру-Кубья, по тропе Тори метса в Тюри, тропе Техванди рядом с Отепя и еще нескольким тропам. Всего в Эстонии 118 троп здоровья.
Подробнее: www.terviserajad.ee
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Каток на Ратушной площади в Тарту
Открыто: до 17 февраля 10.00–22.00
Цены: вход на каток бесплатный. Аренда коньков — 3–5 евро, аренда шлема — 2 евро
Здесь можно кататься прямо вокруг знаменитой статуи целующихся студентов.
Для детей до 7 лет вход только в сопровождении взрослых. Наличие шлема также обязательно для детей до 7 лет. Пункт аренды коньков закрывается за 45 минут до закрытия катка. Лед очищают два раза в день по полчаса ежедневно в 14.00 и в 17.30. В это время кататься нельзя.
Подробнее: www.joululinntartu.ee
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Kuutsemäe Puhkekeskus (Арула, Валгамаа)
Открыто: ср., чт. 11.00–19.00. Пт. 10.00–20.00. Сб. 10.00–19.00. Вс. 10.00–18.00
Цены: дневной билет обойдется в 23–29 евро в зависимости от дня недели. Дешевле покупать онлайн.
Центр находится в 13 км езды от зимней столицы Отепя. Место подходит для семейного отдыха. Есть три трассы разной сложности. Пока открыты две из них. В центре также можно брать лыжное снаряжение напрокат. Для тех, кто приезжает издалека, в центре есть возможность ночлега в гостиничном доме с размещением в 2–4-местных комнатах. Также можно снять отдельный дом для большой компании или семьи.
Подробнее: www.kuutsemae.ee
Munakas (Нюпли, Валгамаа)
Munakas находится в 2,5 км от Отепя. Munakas и Kuutsemäe составляют крупнейший горнолыжный центр Прибалтики. Поэтому и пройти в оба центра можно по одному билету. В Munakas есть лыжные склоны как для начинающих, так и для опытных спортсменов. В пик сезона склоны открыты для катания вплоть до 23 часов. Время открытия лучше уточнять непосредственно перед визитом. Переночевать можно в гостевых домиках, всего есть семь мест для ночлега и сауна.
Подробнее: www.munakas.ee
Otepää Winterplace (Валга мнт, 1е)
Открыто: вс. — пт. 10.00–18.00. сб. 10.00–20.00
Цена: каток — бесплатно. Катание на санках– 10 евро 2 часа по выходным, в будни 10 евро на весь день. Катание на “ватрушке”– 20 евро 2 часа по выходным, в будни 20 евро на весь день. Катание на ездовых собаках — 7 евро/ребенок, 12 евро/взрослый.
Для катания на “ватрушках” здесь предусмотрено целых семь горок, подходящих для детей и взрослых. Также есть спуск для тех, кто на санках, и каток. Еще в зимнем центре можно посетить научный иглу, где можно увидеть и даже поучаствовать в экспериментах. Для самых маленьких есть иглу, в котором можно смотреть мультфильмы. Посетить оба иглу можно бесплатно. Также в этом центре можно проехаться в упряжке с ездовыми собаками.
Подробнее: www.winterplace.ee
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Kiviõli Seikluskeskus (Мяэпеалсе теэ, 1)
Открыто: Bт- Пт 11.00-20.00, Сб 10.00-20.00, Вс 10.00-18.00
Цены: Дневной билет взрослому в сб. и вс. 25 евро, ребенку до 12 лет 20 евро. Для детей до 6 лет вход бесплатный.
В лыжном центре расположено четыре трассы длинной 400–700 метров. Также есть снежный парк с трамплинами и препятствиями. Для начинающих лыжников есть 90-метровый склон.
В центре можно взять в аренду снаряжение для детей и взрослых, выбор широкий.
Подробнее: www.seikluskeskus.ee