КАРТА | С 15 января без ограничений в Эстонию можно въехать из 3 стран Европы

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Чехии (1512,8 ↑), Андорре (1437,4 ↑), Ирландии (1253,7 ↑), Словении (1171,9 ↑), Великобритании (1114,3 ↑) и Литве (1004,8 ↑).

Далее следуют: Португалия (901,3 ↑), Кипр (878,3 ↑), Швеция (790,1 ↓), Словакия (751,8 ↑), Латвия (689,5 ↑), Лихтенштейн (661,8 ↓), Нидерланды (623,3 ↓), Дания (506,0 ↓), Испания (495,1 ↑), Мальта (426,1 ↑), Италия (379,1 ↑), Хорватия (367,4 ↓), Люксембург (347,8 ↓), Польша (340,7 ↑), Германия (324,3 ↑), Франция (329,2 ↑), Австрия (319,7 ↓), Румыния (282,5 ↑), Венгрия (276,1 ↑), Бельгия (225,1 ↑), Норвегии (158,0 ↑) и Болгария (154,2 ↓).

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑" — рост числа заболевших, “↓" — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (48,2 ↑), Финляндии (62,6 ↓) и Греции (82,1 ↓).

В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 578,64 ↑.

С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 15 по 24 января 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать только из Исландии, Греции и Финляндии.

С 15 января начнет действовать порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.