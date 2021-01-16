Отели и усадьбы за миллионы евро: в Эстонии из-за кризиса на продажу выставили уникальные здания

"В 2020 году многие отели столкнулись с большой проблемой — отсутствие потока туристов. И если сетевые отели имели финансовую подушку и смогли как-то пережить часть кризиса, то для небольших отелей пандемия стала катастрофой. Сейчас видим, что некоторые отели были выставлены на продажу",— говорит Артем Уманец, председатель эстонской компании RIA.com Marketplaces. Аналитики этой IT-компании проанализировали жилой рынок и отобрали самые интересные предложения из Эстонии.

Эстонии отели и поместья, выставленные на продажу



1. Уникальная усадьба Kõue, о которой впервые в истории упоминается в 1241 году, находится в 50 км от Таллинна неподалеку от деревни Козе. В 1832 году эту усадьбу купил известный мореплаватель Отто фон Коцебу, чьи путевые записки нашли отражение в интерьере особняка. Сейчас тут работает отель, ресторан и конференц-зал.

Территория поместья: 14,6 га. Цена: 3,8 млн евро

2. Дом 1820 года постройки находится в 60 километрах от Таллинна, в поселке Вихтерпалу. Общая площадь: 2600 кв.м. Принадлежал знатной семье балтийских немцев фон Кнорринг. Главное здание представлено в стиле классицизма с ярким фасадом.

Территория поместья: 30 га. Цена: 3,5 млн евро.

3. Действующий отель Taanilinna находится в Таллинне, в районе Старого города, между Ратушной площадью с основными достопримечательностями и деловым центром. Отель имеет площадь 1200 кв.м. на 20 номеров. Есть ресторан, бар и большая укомплектованная кухня.

Площадь участка: 540 кв.м. Цена: 2,9 млн евро