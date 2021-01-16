Тюльпаны вместо марихуаны: зачем теперь поедут в Амстердам

По мнению гидов, работающих в Амстердаме, такая мера пойдет городу на пользу и в экономическом плане, поскольку в данный момент большую часть туристов, которые приезжают в Амстердам на выходные, составляет молодежь из соседних стран — Бельгии, Германии, Великобритании, Франции, где достать легкие наркотики сложнее, чем в Амстердаме. Они не тратят много денег на дорогие отели и музеи, не посещают экскурсии, а едут в город с одной целью — побывать в квартале красных фонарей и кофешопах.

Мэр Амстердама Фемке Халсема также вознамерилась ограничить продажу марихуаны туристам, однако отметила, что это решение не будет принято “завтра”, сначала придется договориться с представителями бизнеса, для многих из которых он является семейным в течение долгих лет и передавался по наследству. Другим фактором, останавливающим от принятия ограничительных мер, является риск, что торговля марихуаной станет полулегальной и попадет на улицу. Главная цель мэра — изменить облик города в глазах туристов и привлечь более платежеспособных, а также повысить комфорт жителей Амстердама. “Нам нужны туристы , которые приезжают ради богатства и красоты культурных учреждений. А не те туристы, которые приезжают сюда только гулять пьяными”, — пояснила она свою мотивацию.

“Мы модернизируем наш подход, чтобы позиционировать страну как открытую, инновационную и разнообразную”, — заявили в Туристическом совете Нидерландов, который отвечал за создание нового бренда страны. Реформа по смене названия обошлась нидерландской казне в 200 тысяч евро.

Но планы руководства страны простираются дальше названия — отказаться постепенно хотят и от квартала, и от кофешопов. Символами страны вместо этого намерены сделать тюльпаны, мельницы, сыр, Ван Гога и Рембрандта.

В Нидерландах затеяли туристический ребрендинг. В прошлом году страна отказалась от названия “Голландия”, которое больше не будет официально употребляться в отношении государства, чтобы избавиться от ассоциаций с кварталом красных фонарей и легальной марихуаной в кофешопах.

С апреля экскурсии в квартале красных фонарей не проводятся, однако и перенести квартал в другое место, как того хотят местные жители, не получается. Администрация пытается договориться с обитательницами квартала красных фонарей о переезде уже несколько лет. Точно так же и ограничение на торговлю марихуаной встретит сопротивление заинтересованных лиц, считают гиды. “Эту инициативу мэра поддержали полиция и юстиция, но это пока только пожелание, о запрете никто не говорит”, — отмечает Кирилл Крючков, гид компании Tripster в Амстердаме.

По данным Минздрава Нидерландов, в стране насчитывается 570 кофешопов, где продают в руки до 5 гр марихуаны, причем 166 из них сконцентрировано в Амстердаме. Мэр намерена сократить это число до 68, при этом разрешив хранить кофешопам до 2 кг вещества, тогда как сейчас это норма ограничена 500 г. По мнению Крючкова, если мера будет принята, поток туристов развернется в сторону других городов Нидерландов, таких, как Гаага и Роттердам, где продажа марихуаны не будет ограничена, а кроме того, у туристов появятся поводы посещать пригороды Амстердама, например, Харлем и Заандам, что позволит разгрузить и без того перенаселенный центр города.

В 2013 году в стране уже была принята мера по ограничению торговли марихуаной в кофешопах на границах с Бельгией и Германией: власти попросили перенести кофешопы вглубь страны, чтобы туристы не довольствовались короткими поездками через границу и обратно.

Если торговля марихуаной для туристов в Амстердаме окажется под запретом, поток туристов, вероятно, снизится, признают гиды, зато качество туризма повысится.