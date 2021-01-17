17.01.2021, 12:00
ФОТО | Дети мира: как выглядит детство в разных уголках земного шара(3)
Scanpix, © SWNS
Итальянский фотограф Массимо Бьетти объехал огромное количество стран, делая невероятно красивые портреты людей разных национальностей. Его работы не раз побеждали на всевозможных международных конкурсах, где соревнуются лучшие фотографы мира.
В этой подборке вы увидите глазами Массимо Бьетти, как выглядит детство в разных уголках мира. По словам фотографа, когда он путешествует по разным странам и городам, он замечает разную культуру, знакомится с впечатляющими обычаями и традициями. Но в какой бы стране он не оказался, абсолютно везде отмечал, что дети ничем особо не отличаются — они всюду такие же милые, веселые, любящие игры и проказы.
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