ФОТО | Дети мира: как выглядит детство в разных уголках земного шара

В этой подборке вы увидите глазами Массимо Бьетти, как выглядит детство в разных уголках мира. По словам фотографа, когда он путешествует по разным странам и городам, он замечает разную культуру, знакомится с впечатляющими обычаями и традициями. Но в какой бы стране он не оказался, абсолютно везде отмечал, что дети ничем особо не отличаются — они всюду такие же милые, веселые, любящие игры и проказы.