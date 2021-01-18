18.01.2021, 07:00
Научный совет Эстонии поддержит требование тестировать на границе всех приезжающих в страну(9)
Foto: Henri-Kristian Kirsip
План Финляндии требовать проходить тестирование на коронавирус от всех въезжающих в страну был бы необходим и в Эстонии, заявила Ирья Лутсар, профессор вирусологии и глава научного совета, консультирующего правительство по вопросам предотвращения распространения коронавируса в Эстонии.
“На практике многие страны заметили, что осенью вспышки заболевания начались с того, что люди возвращались из отпуска и ввезли вирус”, — сказала Лутсар.
По ее мнению, никого нельзя обязать проходить тестирование на границе, но само по себе тестирование всех прибывающих в Эстонию людей было бы необходимо, пишет rus.err.ee.
На прошлой неделе правительство Финляндии объявило, что планирует начать тестировать всех прибывающих в страну людей. Это повлияет и на работающих в Финляндии жителей Эстонии, которые до этого могли передвигаться между двумя странами без тестирования или обязательства находиться в самоизоляции.