Научный совет Эстонии поддержит требование тестировать на границе всех приезжающих в страну

“На практике многие страны заметили, что осенью вспышки заболевания начались с того, что люди возвращались из отпуска и ввезли вирус”, — сказала Лутсар.

По ее мнению, никого нельзя обязать проходить тестирование на границе, но само по себе тестирование всех прибывающих в Эстонию людей было бы необходимо, пишет rus.err.ee.

На прошлой неделе правительство Финляндии объявило, что планирует начать тестировать всех прибывающих в страну людей. Это повлияет и на работающих в Финляндии жителей Эстонии, которые до этого могли передвигаться между двумя странами без тестирования или обязательства находиться в самоизоляции.