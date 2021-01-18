Обезьяны на Бали воруют у туристов ценности и обменивают на еду(1)
Они воруют у туристов вещи и обменивают на еду. Исследователи из Летбриджского университета заметили, что обезьяны научились понимать, какие предметы представляют для их жертв наибольшую ценность, и используют эту информацию ради собственной выгоды. Например, животных интересует любая электроника, а вот шпильки и пустые сумки для камеры они не воруют никогда, пишет The Guardian. При этом макаки могут потребовать большую “оплату” за самые дорогие вещи.
Ученые наблюдали за обезьянами 273 дня и выяснили, что “торговля” с обезьянами обычно занимает у туристов немного времени. Но на одну “сделку” однажды ушло 25 минут, включая 17 минут “переговоров”.
“Грабеж и обмен — проявление культурной компетентности обезьян, — объясняет профессор Летрибджского университета Жан-Батист Лека. — Такое поведение — результат социальной адаптации, оно отмечается уже как минимум 30 лет в данной популяции”.