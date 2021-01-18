Обезьяны на Бали воруют у туристов ценности и обменивают на еду

Они воруют у туристов вещи и обменивают на еду. Исследователи из Летбриджского университета заметили, что обезьяны научились понимать, какие предметы представляют для их жертв наибольшую ценность, и используют эту информацию ради собственной выгоды. Например, животных интересует любая электроника, а вот шпильки и пустые сумки для камеры они не воруют никогда, пишет The Guardian. При этом макаки могут потребовать большую “оплату” за самые дорогие вещи.