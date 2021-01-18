В Дании построят первый в мире отель, поглощающий парниковые газы

Когда гостиница начнет принимать посетителей, она будет потреблять значительно меньше энергии, чем аналогичные заведения.

Здание почти полностью построят из древесины, причем не из специально срубленной, а из созданной из обрезков и опилок с других производств. Кроме того, дизайнеры запланировали использовать осколки гранита и других материалов для декорации интерьеров.

Отель рассчитан на 24 номера, в нем будут конференц-зал и спа-зона — на крыше. Энергия для их отопления и освещения будет вырабатываться из возобновляемых источников. А когда строение отслужит свой срок, материалы, которые пошли на его возведение, могут быть переработаны или использованы повторно.