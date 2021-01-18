18.01.2021, 10:00
В Дании построят первый в мире отель, поглощающий парниковые газы(1)
Photo by Jason Briscoe on Unsplash
В датском городе Ренне на острове Борнхольм в 2021 году появится первый в мире отель, во время строительства которого будет поглощаться больше парниковых газов, чем выделяться, сообщает RIA.
Когда гостиница начнет принимать посетителей, она будет потреблять значительно меньше энергии, чем аналогичные заведения.
Здание почти полностью построят из древесины, причем не из специально срубленной, а из созданной из обрезков и опилок с других производств. Кроме того, дизайнеры запланировали использовать осколки гранита и других материалов для декорации интерьеров.
Отель рассчитан на 24 номера, в нем будут конференц-зал и спа-зона — на крыше. Энергия для их отопления и освещения будет вырабатываться из возобновляемых источников. А когда строение отслужит свой срок, материалы, которые пошли на его возведение, могут быть переработаны или использованы повторно.