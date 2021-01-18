Число прямых рейсов из Таллинна продолжает уменьшаться: куда можно улететь из Эстонии?(15)
По сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчез рейс авиакомпании airBaltic в столицу Норвегии.
На этой неделе из Таллинна можно улететь по 10 международным направлениям:
* в Ригу (airBaltic),
* Хельсинки (Finnair),
* Копенгаген (airBaltic),
* Франкфурт (Lufthansa),
* Варшаву (LOT),
* Лондон (Ryanair, airBaltic),
* Минск (Belavia),
* Стокгольм (airBaltic/SAS),
* Амстердам (airBaltic)
* Берлин (airBaltic)
Ранее из расписания столичного аэропорта исчезли рейсы в Милан (Ryanair), Брюссель (airBaltic) и Осло-аэропорт Саннефьорд Торп (Wizzair).
airBaltic планировала с 23 января начать полеты из Таллинна в австрийский Зальцбург, но, по данным сайта авиакомпании, рейсы стартуют только с 6 февраля.
О своем намерении восстановить прямые рейсы из Таллинна в Стамбул заявляла и авиакомпания Turkish Airlines. Изначально было объявлено, что направление будет открыто в конце января, потом — с 1 февраля, но сейчас на сайте авиакомпании прямые рейсы из Эстонии в Турцию значатся только с 1 марта.
Авиакомпания Wizzair пока свои планы не поменяла: планируется возобновить полеты из Таллинна в Вену (с 2 марта), Милан-Мальпенса (с 2 марта), Киев (с 28 марта), Львов (с 30 марта), Харьков (с 30 марта) и Кутаиси (3 мая).
В графике рейсов авиакомпании Aeroflot полеты из Москвы в Таллинн и обратно запланированы с 28 марта.
Кроме того, на прошлой неделе было объявлено о восстановлении чартерных рейсов из Эстонии в Египет и на канарский остров Тенерифе. Об этом подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Начиная с 15 января на самоизоляции следует оставаться тем прибывающим в Эстонию, которые приезжают из европейских стран, в которых кумулятивное количество положительных тестов на 100 000 жителей за последние 14 дней превышает 150. Обязанность самоизоляции не распространяется, если соответствующий показатель менее 150.
С 15 января всем людям, которые не хотят в течение 10 дней после прибытия в Эстонию находиться на самоизоляции, следует делать ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до прибытия в страну. По прибытии в Эстонию второй тест можно сделать не ранее, чем на шестой день после первого теста, сделанного в иностранном государстве. Человек досрочно освобождается от обязанности соблюдения 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов отрицательные.
Люди, не сделавшие тест в течение 72 часов до прибытия в Эстонию, могут сделать первичный тест в Эстонии сразу после прибытия в страну и второй тест — не ранее, чем через шесть дней после первого теста. 10-дневный срок самоизоляции может быть сокращен в том случае, если результаты обоих тестов будут отрицательными.