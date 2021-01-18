Число прямых рейсов из Таллинна продолжает уменьшаться: куда можно улететь из Эстонии?

По сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчез рейс авиакомпании airBaltic в столицу Норвегии.

На этой неделе из Таллинна можно улететь по 10 международным направлениям:

* в Ригу (airBaltic),

* Хельсинки (Finnair),

* Копенгаген (airBaltic),

* Франкфурт (Lufthansa),

* Варшаву (LOT),

* Лондон (Ryanair, airBaltic),

* Минск (Belavia),

* Стокгольм (airBaltic/SAS),

* Амстердам (airBaltic)

* Берлин (airBaltic)

Ранее из расписания столичного аэропорта исчезли рейсы в Милан (Ryanair), Брюссель (airBaltic) и Осло-аэропорт Саннефьорд Торп (Wizzair).

airBaltic планировала с 23 января начать полеты из Таллинна в австрийский Зальцбург, но, по данным сайта авиакомпании, рейсы стартуют только с 6 февраля.

О своем намерении восстановить прямые рейсы из Таллинна в Стамбул заявляла и авиакомпания Turkish Airlines. Изначально было объявлено, что направление будет открыто в конце января, потом — с 1 февраля, но сейчас на сайте авиакомпании прямые рейсы из Эстонии в Турцию значатся только с 1 марта.

Авиакомпания Wizzair пока свои планы не поменяла: планируется возобновить полеты из Таллинна в Вену (с 2 марта), Милан-Мальпенса (с 2 марта), Киев (с 28 марта), Львов (с 30 марта), Харьков (с 30 марта) и Кутаиси (3 мая).

В графике рейсов авиакомпании Aeroflot полеты из Москвы в Таллинн и обратно запланированы с 28 марта.

Кроме того, на прошлой неделе было объявлено о восстановлении чартерных рейсов из Эстонии в Египет и на канарский остров Тенерифе. Об этом подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Начиная с 15 января на самоизоляции следует оставаться тем прибывающим в Эстонию, которые приезжают из европейских стран, в которых кумулятивное количество положительных тестов на 100 000 жителей за последние 14 дней превышает 150. Обязанность самоизоляции не распространяется, если соответствующий показатель менее 150.