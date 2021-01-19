На паромах из Таллинна в Хельсинки предлагают бесплатно сдать тест на Covid-19. Но желающих почти нет

Бесплатное тестирование предлагают только пассажирам, отправляющимся из Таллинна в Хельсинки на паромах Star и Megastar. Тесты проводятся на добровольной основе. За проведение тестов отвечают органы социального обеспечения и здравоохранения города Хельсинки. Такая мера, по мнению финских экспертов, поможет остановить распространение в Финляндии нового штамма коронавируса.

Однако, несмотря на то, что тест для пассажиров парома бесплатный, пройти его соглашаются единицы.

Например, в субботу в 13:30 в Хельсинки прибыл паром Star, на борту которого находилось 400 человек. Из них тест на коронавирус сделала только десятая часть пассажиров. Конечно, как предполагает издание Iltalehti, двух часов может быть мало для проведения тестирования всех находящихся на пароме людей, но уж явно человек 50 проверить успеть можно. Если бы были желающие.

В тот же день, в субботу, на борту парома Tallink Silja Megastar было 362 пассажира. Тест сделали 57 человек. По оценкам экспертов, за рейс можно в среднем проводить около 90 тестов.

По словам координатора порта Хельсинки Анны Оксанен, в минувшую пятницу люди были больше заинтересованы в тестировании на коронавирус. Так, в пятницу в 18:30 в столицу Финляндии из Таллинна прибыл паром со 181 пассажиром на борту. При этом было сделано 34 бесплатных теста. А в субботу на прибывшем в 12:30 в Хельсинки пароме тест согласились сделать только 11 человек из 153.

Анна Оксанен считает, что люди отказываются делать тесты только потому, что боятся их результатов. Скорее всего это связано со страхом, что, если тест покажет положительный результат, могут возникнуть проблемы или препятствия для въезда в Финляндию.