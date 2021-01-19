Туристка застряла в отеле на карантине и начала продавать голые фото в сети

27-летняя Лейла Бурате (Leila Burate) прибыла в Брисбен еще в конце декабря 2020 года и сразу была помещена на 14-дневную изоляцию в гостиницу Grand Chancellor. Спустя две недели, когда девушка должна была выйти из-под карантина, ее оповестили о том, что ей снова придется просидеть две недели взаперти, но уже в другом отеле.

Чтобы немного подзаработать, Бурате начала фотографироваться голышом и в нижнем белье, а затем выкладывать снимки в сеть. “Я создала страницу на OnlyFans еще 3 января, в начале моего первого карантина. Эту идею предложил мне мой друг, и отсюда все началось. Мы обсудили это с моим парнем Фабианом, и он полностью меня поддержал”, — поделилась бразильянка.

Как стало известно изданию, аккаунт девушки становится все популярнее с каждым днем и уже вошел в топы на сайте. Тем не менее, туристка поделилась, что ей не хватает социального общения и она устала быть взаперти. “Что ж, удачи мне. По крайней мере, у меня есть тренировки, Netflix и OnlyFans”, — подытожила она.