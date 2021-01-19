Австралия не планирует открывать границы в 2021 году

“Я думаю, что большую часть этого года мы проведем с сохранением существенных пограничных ограничений”, — сказал глава Министерства здравоохранения страны Брендан Мерфи.

Сейчас в Австралии проводят вакцинацию от COVID-19, но власти не уверены, что это поможет предотвратить распространение коронавируса. Пока ситуация не будет под контролем, границы для туристов открывать не планируют.

Приезжать в страну могут только граждане и резиденты Австралии, путешественники из Новой Зеландии. По прибытии всем им нужно проходить обязательный двухнедельный карантин.