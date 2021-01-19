19.01.2021, 10:00
Австралия не планирует открывать границы в 2021 году
Photo by Joey Csunyo on Unsplash
Правительство Австралии не собирается открывать границы для туристов в 2021-м, даже если жителей страны вакцинируют, сообщает портал 34travel.me.
“Я думаю, что большую часть этого года мы проведем с сохранением существенных пограничных ограничений”, — сказал глава Министерства здравоохранения страны Брендан Мерфи.
Сейчас в Австралии проводят вакцинацию от COVID-19, но власти не уверены, что это поможет предотвратить распространение коронавируса. Пока ситуация не будет под контролем, границы для туристов открывать не планируют.
Приезжать в страну могут только граждане и резиденты Австралии, путешественники из Новой Зеландии. По прибытии всем им нужно проходить обязательный двухнедельный карантин.