Древние саркофаги и папирус из Книги мертвых обнаружили археологи в Египте

“Артефакты возрастом четыре тысячи лет были найдены в 22 могильных валах в Саккаре — селении в 30 км к югу от Каира, где находится древнейший некрополь столицы Древнего Царства — Мемфиса. Находки включают четырехметровый свиток папируса из Книги мертвых, саркофаги, статуи, стелы, игрушки, деревянные лодки и погребальные маски”, — пишет DW.

Древние египтяне верили, что гимны и тексты из Книги мертвых помогают недавно усопшему идти через “подземный мир”.

Также был обнаружен погребальный храм жены фараона Тети.

Как отмечается, большинство предметов относятся к Шестой династии, правившей Египтом с 2323 по 2150 годы до н.э. Также были найдены более 50 деревянных гробов, которые относятся к последующей эпохе “Нового царства”. Это первый случай находки столь древних гробов в Саккаре.

“Артефакты помогут вернуть в Египет туристов, которые почти перестали приезжать из-за пандемии. В стране и раньше стимулировали турсектор с помощью новых археологических находок. Позже в этом году власти планируют открыть Большой Египетский музей, также известный как Музей Гизы”, — сообщает портал.

Ранее раскопки в Саккаре были сосредоточены на ступенчатой пирамиде Джосера — одной из первых в Древнем Египте. В ноябре прошлого года министр древностей Египта Халед аль-Анани отмечал, что “находки Саккары еще не исчерпаны”. Название поселения происходит от имени бога мертвых Сокара, покровителя некрополей.