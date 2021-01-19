Называйте нас иначе! Сакартвело, Аотеароа и другие страны, которые меняют название

Настоящий бум переименований стран мира начался во второй половине прошлого столетия, когда в мире появилось большое количество новых независимых государств, которые меняли свои названия, прощаясь с колониальным прошлым.

Не Цейлон, а Шри-Ланка (но чай все равно цейлонский)

Именно такой была одна из причин переименования Бирмы, которая более чем столетие находилась под управлением Британии. Похожие соображения — и у других стран, которые борются за то, чтобы их или их города называли так, как им кажется правильным.

То, что некоторым кажется путаницей, другие считают восстановлением исторической справедливости и разрывом с колониальным прошлым.

Но переименование стран и городов иногда создает не только курьезы на самом высоком политическом уровне. Это порой приводит к путанице для обычных людей, которые не столь внимательно следят за тем, как те или иные страны меняют свои названия.

Помощники Клинтон рассказывали, что во время того визита она оказалась перед непростым выбором: обидеть принимающую сторону, назвав страну Бирмой, или отойти от государственной позиции США, назвав ее Мьянмой.

Дело в том, что до 1989 года государство, в которое приехала Клинтон, было известно всему миру как Бирма. Новое название — Мьянма — утвердил военный режим, который США считали нелегитимным. И хотя новое наименование постепенно стало приживаться в мире, несколько стран, в частности Соединенные Штаты, на высшем уровне принципиально употребляли старое название.

Приезд Клинтон имел историческое значение — он должен был стать началом сближения двух государств и свидетельствовал о поддержке США в проведении реформ. Но была одна серьезная проблема: во время поездки Клинтон пришлось проявить немалую осторожность, чтобы случайно не назвать Мьянму… Мьянмой.

А цейлонский чай и через полстолетия со времени переименования острова так и не стали называть шри-ланкийским, иронизируют критики переименований.

Та же Мьянма, хотя это название признают ООН и большинство государств мира, для многих — даже в самой этой стране — по-прежнему остается Бирмой, даже спустя 30 лет после переименования.

Правда, изменение топонимов самими странами не всегда означало, что весь мир забудет старые — даже когда другие страны официально признавали переименования и соглашались использовать их в публичном пространстве, в повседневной жизни люди часто продолжали пользоваться прежними названиями.

Прощание с временами колониализма не обошло и названия больших городов: в 2001-м индийская Калькутта стала Колкатой, чтобы наименование отвечало звучанию топонима на бенгальском языке, а не на языке колонизаторов. Еще раньше Бомбей переименовали в Мумбаи, а Мадрас — один из самых больших городов в Индии — в Ченнаи.

Некоторые страны меняли названия по несколько раз. Например, Камбоджа, которая успела побывать и Кхмерской Республикой и Демократической Кампучией и снова Камбоджей — каждым переименованием силы, которые приходили к власти, подчеркивали: они открывают новую страницу в истории государства.

Аналогичные “биографии“ — у десятков стран, которые после получения независимости рвали с колониальным наследием: Зимбабве (которое в свое время имело название Южная Родезия), Мали (когда-то оно было Французским Суданом), Белиз (ранее — Британский Гондурас), Буркина-Фасо (называвшееся Верхней Вольтой).

Только в 1970-х годах страна сначала получила название Республика Шри-Ланка, а чуть позже стала Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка.

В их числе была и Шри-Ланка , которую мир долго знал как остров Цейлон — еще с того момента, как в XVI веке такое название ему дали португальцы. После этого остров переходил под управление Нидерландов, затем — Британии, но его название оставалось неизменным.

У многих россиян для киргизов, белорусов и молдаван (которым тоже не нравится российское название “Молдавия”, а не “Молдова”) ответ, как правило, один: таковы правила русского языка.

К борьбе за правильные названия присоединяются и киргизы, которым не нравится, что их страну, которая после распада СССР стала называться Кыргызстан, в России продолжают называть “Киргизия“ — в этом критики, опять же, видят следование имперским традициям.

После того как Литва согласилась узаконить новое название Грузии, оказалось, что определенные претензии у белорусов есть и к литовцам. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила властям Литвы использовать для обозначения Беларуси название Belarusià, а не Baltarùsija, как сейчас. По словам Тихановской, нынешнее литовское название воспринимается как калька с русского языка, что приводит к ошибочному ассоциированию с Россией.

Тем временем белорусы уже почти 30 лет ведут споры с Россией, которая продолжает называть их страну не “ Беларусь ”, на чем они настаивают, а “Белоруссия”.

Название “Грузия” в стране связывают с многими годами отсутствия независимости в составе Российской империи и СССР. Именно поэтому грузинские власти уже долгое время призывают другие страны отказаться от использования этого наименования.

В мире страну чаще всего называют или русским словом “ Грузия ”, или латинским ” Georgia” (Джорджия или Георгия). И если у грузин нет особых претензий к латинской вариации, которая закрепилась в большинстве иностранных языков, то к русской, распространенной прежде всего в Восточной Европе и нескольких странах Азии, их достаточно.

В январе 2021 года Литва официально утвердила новое название Грузии, которое теперь будет использоваться в официальных документах, — Сакартвело. Именно так называют свою страну сами грузины.

Желание восстановить историческую справедливость и символически порвать с прошлым характерно и для бывших республик СССР.

Зе Юкрейн

Хотя Украине и не пришлось радикально менять свое название после получения независимости, зато приходится спорить со всем миром из-за английского определенного артикля the, который многие политики и деятели из англоязычных стран любят добавлять к Ukraine.

В этом критики видят коннотацию восприятия Украины как части России, а не отдельной страны. Они говорят, что в английском языке артикль the обычно употребляется для обозначения регионов или территорий и в отношении независимых стран его, как правило, не используют.

Статистика Google Books свидетельствует, что форма the Ukraine действительно была популярной в англоязычных источниках в течение многих десятилетий, но со временем все же начала уступать Ukraine.

Впрочем, форму the Ukraine и сейчас можно нередко услышать даже от западных ведущих политиков, в том числе и от президента США.

Когда в 2019 году разразился скандал вокруг разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а слово “Украина” постоянно звучало в американских СМИ, украинское посольство в США не уставало напоминать своим западным читателям в социальных сетях: “Ukraine, not the Ukraine”.

Точно так же привлекали внимание к инициативе “Kyiv not Kiev”, призывая международные СМИ и компании переходить на официально принятую Украиной транслитерацию названия своей столицы, а не использовать скопированную из русского языка.

Всем известен и еще один языковой спор, связанный с Украиной, — написание страны с предлогом “в” или “на”. Некоторые россияне, опять же, утверждают, что сложившиеся правила русского языка диктуют употребления формы “на Украине”. Многие украинцы считают это наследием имперского прошлого и настаивают, что со словом “Украина” нужно употреблять предлог “в”, поскольку это страна, а не остров или регион другого государства.

Не Новая Зеландия, а Аотеароа

Бывает и так, что страны думают о переименовании, но до конкретных решений дело пока не доходит.