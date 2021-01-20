"Это больше похоже на новую уловку правительства": Таллиннские рестораны находятся на грани краха

27 декабря 2020 года был последним днем, когда люди могли спокойно сходить в ресторан. После этого, как известно, места общественного питания в Харьюмаа и Ида-Вирумаа были и вовсе закрыты. Теперь же ресторанам и барам разрешено работать с 6 утра и до 7 вечера при условии, что помещения будут заполнены не более, чем на 25%. Несмотря на это, многие рестораторы по-прежнему настроены крайне пессимистично. Например, по словам владельца ресторана Mack Bar-B-Que Стена Сарапа, большая часть оборота ресторанов зависит от продажи алкоголя. “Вряд ли кто-то откроет ресторан в шесть часов утра и кто-то начнет пить раньше семи часов вечера. Это все удручает”, — сказал он.

Как рассказывает Стен Сарап, еду навынос сейчас покупают меньше, чем весной прошлого года. К тому же ресторанам невыгодно продавать навынос дешевые блюда. “Это не бизнес. Это как приложить пластырь на кровоточащую рану”, — говорит он. На данный момент в ресторане Mack Bar-B-Que работает на 18 человек меньше, чем в декабре 2019 года. По мнению владельца, самое сложное в данной ситуации — это неизвестность. “Ты не строишь планов, потому что не знаешь, что делать”.

Самая большая проблема

Сокращение персонала прошло в очень многих заведениях общественного питания. Так, ресторану Kaks Kokka также пришлось расстаться с частью работников. “За последний месяц мы никого не сократили, но по сравнению с прошлым годом в нашей команде стало на 15 человек меньше”, — рассказал шеф-повар Алдур Соосалу. По его мнению, нынешнее смягчение ограничений лучше, чем совсем ничего, но всё же люди хотят прийти на ужин в ресторан в семь часов вечера, а не в шесть утра.

Владелица находящегося в районе Теллискиви Frenchy Bistroo Хейли Мяэвеэр-Ле Масне считает, что вплоть до 1 февраля не стоит ожидать больших изменений. “Самая большая проблема — неведение. Нам пришлось распустить часть людей, чтобы позволить другим делать выработку необходимого количества рабочих часов”, — рассказала она.