"Это больше похоже на новую уловку правительства": Таллиннские рестораны находятся на грани краха(74)
27 декабря 2020 года был последним днем, когда люди могли спокойно сходить в ресторан. После этого, как известно, места общественного питания в Харьюмаа и Ида-Вирумаа были и вовсе закрыты. Теперь же ресторанам и барам разрешено работать с 6 утра и до 7 вечера при условии, что помещения будут заполнены не более, чем на 25%. Несмотря на это, многие рестораторы по-прежнему настроены крайне пессимистично. Например, по словам владельца ресторана Mack Bar-B-Que Стена Сарапа, большая часть оборота ресторанов зависит от продажи алкоголя. “Вряд ли кто-то откроет ресторан в шесть часов утра и кто-то начнет пить раньше семи часов вечера. Это все удручает”, — сказал он.
Как рассказывает Стен Сарап, еду навынос сейчас покупают меньше, чем весной прошлого года. К тому же ресторанам невыгодно продавать навынос дешевые блюда. “Это не бизнес. Это как приложить пластырь на кровоточащую рану”, — говорит он. На данный момент в ресторане Mack Bar-B-Que работает на 18 человек меньше, чем в декабре 2019 года. По мнению владельца, самое сложное в данной ситуации — это неизвестность. “Ты не строишь планов, потому что не знаешь, что делать”.
Самая большая проблема
Сокращение персонала прошло в очень многих заведениях общественного питания. Так, ресторану Kaks Kokka также пришлось расстаться с частью работников. “За последний месяц мы никого не сократили, но по сравнению с прошлым годом в нашей команде стало на 15 человек меньше”, — рассказал шеф-повар Алдур Соосалу. По его мнению, нынешнее смягчение ограничений лучше, чем совсем ничего, но всё же люди хотят прийти на ужин в ресторан в семь часов вечера, а не в шесть утра.
Владелица находящегося в районе Теллискиви Frenchy Bistroo Хейли Мяэвеэр-Ле Масне считает, что вплоть до 1 февраля не стоит ожидать больших изменений. “Самая большая проблема — неведение. Нам пришлось распустить часть людей, чтобы позволить другим делать выработку необходимого количества рабочих часов”, — рассказала она.
По ее мнению, смягчения ограничений больше похоже на хитрую уловку правительства. “Можете открывать рестораны, так как мы больше не в силах оказывать вам поддержку. Во время первой волны коронавируса было видно, что рестораны, которые располагаются в отдельных зданиях, могли быть открыты, но люди все равно не ходили туда, потому что правительство советовало всем по возможности не выходить из дома”, — пояснила она.
Союз шеф-поваров Эстонии призвал местных жителей поддержать места общественного питания Харьюмаа и Ида-Вирумаа.
Хелен Вихтол, исполнительный директор Союза шеф-поваров Эстонии, надеется, что этот призыв хоть немного повлияет на приоритеты людей. “В ресторанах дела идут очень плохо. Всевозможные [финансовые] запасы, которые были, давно закончились, и встает выбор — либо погрязнуть в долгах, либо закрываться. За эти три недели рестораны Таллинна и Харьюмаа практически вымерли. В Ида-Вирумаа тоже, хотя у них есть преимущество в виде более низких фиксированных затрат”, — сказала она.
Эстонии нужен министр туризма
По словам Хелен Вихтол, они стараются держать нос по ветру, каждый клиент сегодня нарасхват. “Надеемся, что новое правительство примет меры поддержки сектора и сделает их более логичными, мягкими и ориентированными на потребности людей”, — добавила она.
Кроме того, исполнительный директор Союза шеф-поваров Эстонии говорит о необходимости создания для нашей страны отдельного поста министра туризма.
“[Нам нужен] Министр, который будет отвечать за туризм (за сектор, который больше всего пострадал во время кризиса и для восстановление которого нужно будет сделать намного больше, чем сейчас делают несколько министерств). Нужен министр, который будет сотрудничать с другими министерствами, чтобы привлечь туристов в страну, чтобы предоставить туризма льготы в плане налогов, чтобы Закон о трудовом договоре соответствовал нынешним условиям и т.д.”, — аргументировала Хелен Вихтол.