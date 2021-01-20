ВИДЕО | На Бали не надевающих маску туристов заставляют отжиматься

Официальное наказание за несоблюдение протоколов безопасности на Бали — штраф. Однако применятся оно редко, — только в тех случаях, когда иностранец дерзит и оказывает сопротивление, объясняет Сурьянегара. Если турист сожалеет о содеянном или у него есть с собой маска, его ожидают отжимания. Иногда в качестве наказания полицейские могут заставить нарушителей подметать улицы.