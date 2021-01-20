ВИДЕО | Как выглядит знаменитая статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро изнутри

Статую просветили лазерным сканером, который был установлен на дроне. Беспилотник находился внутри статуи, опускался вверх и вниз, пока не собрал данные с различных точек. Также дрон облетал статую снаружи. Чтобы завершить сканирование, вершину горы Корковадо, где находится монумент, закрывали для посетителей на 45 минут.

«Я в восторге от возможностей этой технологии и ясности получаемых данных. Мы смогли запечатлеть монумент в совершенно новом свете. Теперь каждый может это увидеть и лучше узнать статую. Это один из самых узнаваемых объектов на планете и символ надежды для многих бразильцев, и я рад, что смог запечатлеть ее в ее нынешнем виде до начала реставрационных работ», — говорит один из экспертов проекта Габриэль де Баррос Пракседес.