Почти 30% путешественников из Петербурга готовы прививаться для поездок в Эстонию

57% опрошенных пока не готовы вакцинироваться. Они надеются, что это не станет необходимым условием для посещения зарубежных государств. 14% участников опроса готовы отказаться от вакцины и путешествовать в те страны, где для въезда не надо предъявлять “ковидный паспорт”.

“В ходе опроса высказывались разные мнения о том, какими могут быть новые правила въезда в зарубежные страны из России. Все больше туристов понимают, что предлагаемые меры повысят безопасность путешествий. Но, с другой стороны, многие любители туризма по-прежнему не хотят введения дополнительных правил, которые к тому же увеличат стоимость поездок”, — говорит генеральный директор АО “Евролайнс” (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. “Со стороны экспертов рынка тоже нет однозначного мнения: есть как сторонники “иммунных” паспортов как обязательного условия выезда за границу, так и те, кто считает достаточным для путешествий отрицательный результат ПЦР-теста. В любом случае, открытие границ на первом этапе будет сопровождаться дополнительными правилами, но какими конкретно — пока говорить рано”, — добавил он.