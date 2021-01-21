"В Таллинне слишком дорого жить". Составлен рейтинг лучших городов для жизни с детьми. На каком месте столица Эстонии?

При составлении рейтинга учитывались следующие факторы: стоимость аренды 3-комнатной квартиры, расходы на семью из четырех человек, плата за детский сад за одного ребенка, наличие парков и количество проводимых мероприятий, ориентированных на детей. При составлении рейтинга учитывались отзывы сайта Tripadvisor, а также статистические данные каждого отдельного города.

Пальму первенства в этом негласном соревновании одержал Порту. В этом красивом португальском городе очень много всевозможных развлечений для детей - 1,69 детских аттракционов на территории в 1 квадратный километр! На ежемесячные расходы семье из четырех человек требуется около 1931 евро. Аренда квартиры обойдется в среднем в 1043 евро, а за одного ребенка в детском саду придется заплатить 336 евро.

Второе место в рейтинге заняла Барселона, где уровень жизни значительно выше, траты больше, но развлечений и мероприятий для семей с детьми проводится очень много.

Третье место у Лиссабона. Снять 3-комнатную квартиру здесь можно за 1309 евро, место в детском саду будет стоить 421 евро в месяц, а на расходы понадобится около 1946 евро.

Из 50 городов, представленных в рейтинге, Таллинн занял 4 место. По данным экспертов, средняя стоимость аренды 3-комнатной квартиры в столице Эстонии - 767,40 евро. Семье из четырех человек в месяц потребуется на расходы 2272,51 евро. Это больше, чем в Порту, Лиссабоне, Барселоне, Варшаве, Афинах, Праге и Будапеште. При этом эксперты отмечают высокий уровень и доступность образования - в этой категории Таллинн отмечен самыми высокими баллами, чем другие европейские города.

Согласно рейтингу, в финансовом плане комфортнее всего жить в Стамбуле. Именно там самая низкая стоимость аренды жилья (351 евро за 3-комнатную квартиру) и меньше всего ежемесячных расходов на семью из четырех человек (1225,60 евро). Дороже всего жить в Берне - расходы на семью здесь составят 4719 евро, а аренда квартиры - 1958 евро.