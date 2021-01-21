Польский турист из любопытства незаконно пересек границу с Россией. Что было дальше?

20 января сотрудники пограничного поста в Бранево, Калининградская область, наткнулись на следы человека на полосе приграничной дороги. Поняв, что кто-то проник на территорию страны, они принялись искать его в окрестностях.

Нарушителем оказался 39-летний турист из Варшавы, которому стало любопытно, как выглядит польско-российская государственная граница. Мужчина проигнорировал предупреждающие таблички и знаки и просто отправился гулять по другой стране. В итоге ему выписали штраф в 200 злотых (около 44 евро).