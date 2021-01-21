21.01.2021, 12:35
ФОТО | Снегопад в пустыне Сахара оставил необычные узоры на песке
Ekraani kuvatõmmis Youtube/ Analysis TV
Снег в пустыне выпал четвертый раз за 42 года.
В пустыне Сахара на территории Алжира выпал снег. Температура воздуха опустилась до –3 °C.
Снег превратил пустыню в полосатый “ковер”. Необычный вид Сахары сняли местные жители.
За последние 42 года это всего четвертый случай, когда на этой территории выпадает снег. Ранее такая погода была в 1979, 2017 и 2018 годах. В 1979 году была сильная метель, в 2017-м толщина выпавшего снега составила около 1 м, а в 2018-м — 40 см.
Пустыня Сахара частично захватывает территорию более десяти государств: Алжира, Египта, Ливии, Мавритании, Мали, Марокко, Нигера, Судана, Туниса и Чада. Январь считается одним из самых холодных месяцев в году. Средняя температура воздуха в пустыне всего +14 °C. Летом средние значения достигают +38 °C.