ФОТО | Снегопад в пустыне Сахара оставил необычные узоры на песке

За последние 42 года это всего четвертый случай, когда на этой территории выпадает снег. Ранее такая погода была в 1979, 2017 и 2018 годах. В 1979 году была сильная метель, в 2017-м толщина выпавшего снега составила около 1 м, а в 2018-м — 40 см.