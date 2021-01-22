В ЕС считают, что дискуссия о паспортах вакцинации пока преждевременна

“Предложение греческого премьер-министра не призывает сделать эти сертификаты обязательными для путешествий. Это очень ясно сказано. Возможно, существует неверная интерпретация намерений Греции. Я полагаю, что ее намерение в том, чтобы избежать блокирования по административным причинам”, — сказал в среду в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

Ему был задан вопрос, есть ли консенсус стран ЕС по сертификату о вакцинации для медицинских целей, если нет согласия по предложению Греции о таких “паспортах”.

На днях греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис направил руководству ЕС письмо с идеей введения своего рода паспортов, свидетельствующих о вакцинации граждан против коронавирусной инфекции COVID-19. При этом глава правительства Греции, пытающийся перезапустить важный для экономики его страны туристический сектор, сильно пострадавший от пандемии коронавируса, не призывал придать вакцинации значение обязательного условия для путешествий. Тем не менее, он надеялся, что сертификат о вакцинации как гарантия поездки без препятствий могла бы мотивировать людей вакцинироваться.

Собеседник журналистов, который знакомил их с предстоящей повесткой видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС 21 января, сообщил: “Нет консенсуса об окончательном виде (сертификата) на данной стадии”.

По его словам, дебатам предстоит состояться позднее. Для подобных обсуждений должна накопиться критическая масса вакцинированных людей.

Он пояснил, что главное — это избежать ситуации не совпадающих требований разных государств ЕС к документам, как это пока происходит даже с результатами тестирования, когда в разных странах требуют разного их разного оформления, что создает помехи путешествующим. Без единого подхода с аналогичной проблемой придется столкнуться и в отношении вакцинации.