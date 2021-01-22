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22.01.2021, 10:15

Мужчина бросил высокооплачиваемую работу и переехал на отдаленный остров, чтобы жить в 500-летнем доме

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Photo by K. Mitch Hodge on Unsplash
Он заявляет, что в его доме живут привидения и устраивают вечеринки.

Рори Морган из Северной Ирландии бросил высокооплачиваемую работу и переехал на остров Ратлин. Там у него остался дом его бабушки, которому уже более 500 лет. Постройка почти полностью была разрушена, пишет Daily Mail.

Поменять свою жизнь Рори решил в 2013 году. За восемь лет он смог восстановить дом — правда, первые пять лет Морган жил без электричества. Мужчина признался, что самостоятельная добыча еды вроде охоты или рыбалки — не его история. Поэтому он уповает на помощь своих соседей (иногда они приносят к его дому корзины с продуктами), иногда сам покупает продукты на заработанные им самим деньги (Рори подрабатывает в местном пабе и пожарным-добровольцем). Еще один секрет выживания Моргана: у него есть ключ от единственного магазина на острове, поэтому он может покупать себе продукты в нерабочее время.

Недавно он стал героем одной из телепередач. Ведущему он рассказал, что в его старом доме обитают привидения: по ночам он слышит музыку за стеной и предполагает, что призраки устраивают вечеринку. Но это не самое страшное, что видел Рори. Несколько раз он становился свидетелем того, как беженцы переплывали море на небольших лодках или плотах.

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