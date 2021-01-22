Все на удаленку! Таллинн занял первое место в рейтинге лучших городов для дистанционной работы(7)
При составлении рейтинга учитывались условия проживания в том или ином городе, визовая поддержка, инфраструктура, стоимость проживания и еды, доступность и качество интернета, а также наличие мест для совместной работы и общения.
Столько значимую позицию в этом рейтинге эстонской столице удалось получить благодаря специальной визе, позволяющей “цифровым кочевникам” оставаться в городе на срок до года. В исследовании отмечается, что 99 % всех государственных услуг доступны круглосуточно в режиме онлайн.
Второе место эксперты отдали Тбилиси, оценив хорошее расположение города, его уникальную красоту, разнообразную национальную кухню и большое количество коворкинг-пространств.
На третьем месте Белград. Здесь созданы все условия для удаленной работы: высокоскоростной интернет, низкая стоимость аренды квартир и пространств для проведения совместных встреч.
ТОП-20 лучших городов для удаленной работы:
1. Таллинн, Эстония
2. Тбилиси, Грузия
3. Белград, Сербия
4. Бали, Индонезия
5. Чиангмай, Таиланд
6. Берлин, Германия
7. Сингапур
8. Буэнос-Айрес, Аргентина
9. Ханой, Вьетнам
10. Любляна, Словения
11. Ванкувер, Канада
12. Санкт-Петербург, Россия
13. Стамбул, Турция
14. Остин, Техас, США
15. Шанхай, Китай
16. Салоники, Греция
17. Мальта
18. Вильнюс, Литва
19. Плайя-дель-Кармен, Мексика
20. Киев, Украина