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22.01.2021, 11:20

Финляндия планирует жесткие ограничения на въезд в страну для иностранцев

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Helsingis
Foto: Eero Vabamägi
Министерство внутренних дел Финляндии планирует со следующей недели ограничить въезд в страну для иностранцев, разрешив пересекать границу только иностранным работникам, занятым в критически важных сферах, сообщает rus.err.ee.

Кроме того, въезд будет разрешен по семейным обстоятельствам при наличии соответствующих подтверждений, сообщила газета Helsingin Sanomat.

К занятым в критически важных сферах работникам относятся водители грузовиков, медицинские работники, спасатели, санитары в домах престарелых, а также дипломаты, военные и сотрудники гуманитарных организаций.

Цель планируемых ограничений — существенно сократить число въезжающих иностранцев. Это должно позволить тестировать как можно большее число въезжающих, чтобы предотвратить распространение новых штаммов коронавируса.

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