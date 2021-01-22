22.01.2021, 11:20
Финляндия планирует жесткие ограничения на въезд в страну для иностранцев(52)
Foto: Eero Vabamägi
Министерство внутренних дел Финляндии планирует со следующей недели ограничить въезд в страну для иностранцев, разрешив пересекать границу только иностранным работникам, занятым в критически важных сферах, сообщает rus.err.ee.
Кроме того, въезд будет разрешен по семейным обстоятельствам при наличии соответствующих подтверждений, сообщила газета Helsingin Sanomat.
К занятым в критически важных сферах работникам относятся водители грузовиков, медицинские работники, спасатели, санитары в домах престарелых, а также дипломаты, военные и сотрудники гуманитарных организаций.
Цель планируемых ограничений — существенно сократить число въезжающих иностранцев. Это должно позволить тестировать как можно большее число въезжающих, чтобы предотвратить распространение новых штаммов коронавируса.