Финляндия планирует жесткие ограничения на въезд в страну для иностранцев

Кроме того, въезд будет разрешен по семейным обстоятельствам при наличии соответствующих подтверждений, сообщила газета Helsingin Sanomat.

К занятым в критически важных сферах работникам относятся водители грузовиков, медицинские работники, спасатели, санитары в домах престарелых, а также дипломаты, военные и сотрудники гуманитарных организаций.

Цель планируемых ограничений — существенно сократить число въезжающих иностранцев. Это должно позволить тестировать как можно большее число въезжающих, чтобы предотвратить распространение новых штаммов коронавируса.