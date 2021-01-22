Финляндия вводит новые ограничения: въезд в страну разрешен только транспортным и медицинским работникам, дипломатам и журналистам

Как сообщила на пресс-конференции министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало, начиная со следующей среды в Финляндию могут приехать только те работники, чей труд необходим для обеспечения жизнедеятельности общества. Речь идет о транспортных и медицинских работниках, дипломатах и журналистах. Въехать в Финляндию можно также по доказанным семейным обстоятельствам — например, по случаю свадьбы или рождения собственного ребенка.

Цель планируемых ограничений — сократить вероятность распространения новых штаммов коронавируса. Правительство Финляндии надеется, что таким образом удастся избежать новых вспышек заражения COVID-19.

“Новый штамм вируса необходимо остановить на границах”, — заявила на пресс-конференции министр по делам семьи и социальных служб Финляндии Криста Киуру.

“Наша цель — сократить иммиграцию и эмиграцию, чтобы медицинские работники могли проверять всех на границе”, — добавила министр внутренних дел Мария Охисало.

“Это решение не влияет на фундаментальное право кого-либо на выезд из страны или право наших граждан на возвращение в Финляндию”, — сказала Мария Охисало. Однако министр внутренних дел Финляндии призвала финнов избегать поездок за пределы страны.

По словам представителя Пограничной службы Финляндии Туомаса Лаосмаа, новые ограничения повлияют на паромное и авиасообщение между Эстонией и Финляндией. Количество рейсов может сократиться до 75%.

Удар по рабочим из Эстонии



Несмотря на то, что на паромах, курсирующих между Эстонией и Финляндией, можно бесплатно сдать тест на коронавирус, этой возможностью пользуется лишь 10 часть пассажиров. Тот факт, что за последние две недели уровень заболеваемости в Финляндии составляет 61,9 на 100 000 человек, а в Эстонии — 539,51, вызывает беспокойство по ту сторону залива. Именно по этой причине правительство Финляндии решило пойти на крайние меры и ввести новые, более жесткие ограничения. Это решение очень сильно ударит по многим жителям Эстонии, работающим в Финляндии.