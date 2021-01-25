В древнем городе Турции снесут более 200 зданий ради привлечения туристов

В XX веке здесь появилось множество построек, не отвечающих его образу средневекового города. Чтобы привлечь больше туристов, власти решили избавиться от подобных сооружений, сообщает портал Тонкости Туризма.

По словам Озгюра Гюнгёра, президента Ассоциации туризма и отельеров Мардина, современные здания из бетона делают образ города уродливым. На них жаловались как сами турки, так и иностранные туристы.

Мардин известен своим уникальным расположением на скалистой местности и архитектурой в арабском стиле. Самое молодое историческое здание в городе было возведено 400 лет назад.