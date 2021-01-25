Решение Финляндии ввести жесткие ограничения повергло в шок тысячи жителей Эстонии(99)
На прошлой неделе десятки тысяч жителей Эстонии, работающих по ту сторону залива, с тревогой ждали, будет ли правительство Финляндии изменять условия въезда в страну. Несмотря на тот факт, что уровень заболеваемости коронавирусом в Эстонии в несколько раз больше, чем в Финляндии, многие все же надеялись, что существенных изменений не последует.
Однако правительство Финляндии решило по-другому. В пятницу поздно вечером было объявлено о введении более жестких правил, существенно ограничивающих въезд в страну. Новые ограничения распространяются абсолютно на все страны Европейского Союза, включая Эстонию и Швецию. Начиная со среды, 27 января, в Финляндию могут приехать только те работники, чей труд необходим для обеспечения жизнедеятельности общества. Речь идет о транспортных и медицинских работниках, дипломатах и журналистах. Въехать в Финляндию можно также по доказанным семейным обстоятельствам. Небольшие исключения сделали также для некоторых представителей сфер культуры, спорта и бизнеса.
В то же время были ужесточены требования к тестированию на коронавирус и соблюдению карантина.
Новые ограничения будут действовать в течение 30 дней.
В Финляндии работают десятки тысяч эстонских строителей. Еще несколько тысяч жителей Эстонии трудятся на территории Финляндии в других сферах. Покидающего свой пост министра иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отреагировал на это с болью в сердце: “Это неприемлемо для правительства Эстонии”.
По словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, она понимает обеспокоенность Эстонии, но на данный момент вводимые жесткие ограничения оправданы.
Эстония оказывает давление на Финляндию
На своей страничке в социальной сети Facebook Урмас Рейнсалу уточнил, что если эстонский работник зарегистрирован как житель Финляндии, то ему разрешен въезд в страну без ограничений. “Все остальные должны сделать выбор, остаться ли из-за работы в Финляндии на назначенный срок (который могут продлить) и не возвращаться в Эстонию или, если вы сейчас находитесь в Эстонии и хотите ближайший месяц работать в Финляндии, не позднее вечера вторника пересечь финскую границу”, — сообщил Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу связался также с министром иностранных дел Финляндии и отправил ему письменные предложения о том, как избежать закрытия трудовой миграции на следующей неделе. “Надеюсь, правительство Финляндии обсудит эти предложения в понедельник”, — сказал Рейнсалу. Его настоятельная просьба заключалась в изменении решения правительства Финляндии, которое фактически приостанавливает трудовую миграцию между нашими странами. Рейнсалу подтвердил, что Эстония готова нести ответственность за тестирование на коронавирус всех тех, кто отправляется из нашей страны в Финляндию, а также использовать и развивать другие меры для сохранения трансграничного передвижения.
Цель планируемых ограничений — сократить вероятность распространения новых штаммов коронавируса. Правительство Финляндии надеется, что таким образом удастся избежать новых вспышек заражения COVID-19.
Особо переживают из-за новых ограничений строительные компании, чьи сотрудники постоянно перемещаются между нашими странами. Союз строительных компаний Финляндии уже давно призывает местные фирмы требовать от своих работников отрицательный тест на коронавирус при въезде в страну. По мнению финских исследователей, новый штамм вируса мог попасть в Финляндию именно через эстонских строителей. Вспышки заражения были зафиксированы на многих строительных объектах — например, зараженными оказались строители, которые занимались реконструкцией здания Финской медицинской ассоциации. Более сотни строителей были помещены на карантин, а строительные работы были приостановлены.
Министерство занятости и экономики Финляндии опубликовало список тех рабочих должностей, которые важны для функционирования общества или обеспечения безопасности. Однако это не означает автоматическое разрешение на въезд в страну. Работодатель должен заполнить специальную анкету, чтобы обосновать, почему рабочая задача сотрудника, приезжающего в Финляндию, является важной и почему приезд работника нельзя отложить. Анкету необходимо подать в Пограничную службу вместе с проездными документами.
Например, въезд в Финляндию разрешен следующим лицам или по следующим причинам:
* Медицинские работники, сотрудники спасательных служб (включая неотложную медицинскую помощь) и лица, осуществляющие уход за пожилыми людьми при исполнении своих служебных обязанностей;
* Водители грузовых автомобилей и логистический персонал при исполнении своих служебных обязанностей;
* Дипломаты, сотрудники международных организаций, военнослужащие и сотрудники гуманитарных организаций при исполнении своих служебных обязанностей;
* Представители стран, участвующих в международных переговорах, и лица, занятые в работе международных организаций;
* Представители зарубежных медиа-компаний;
* Путешествие по вопросам недвижимости или управления недвижимостью в Финляндии;
* Проживающие за границей члены семьи гражданина Финляндии;
* Путешествие по неизбежным семейным причинам (например, рождение вашего ребенка, серьезная болезнь ближайшего родственника, ваша собственная свадьба) или по другим веским личным причинам. К родственникам относятся супруги (в том числе совместно проживающие), дети, родители, бабушки и дедушки. Братья и сестры к этой категории не относятся - их посещение запрещено на время вводимых ограничений;
* Учеба в Финляндии;
* Путешественники с финским видом на жительство;
* Лица, нуждающиеся в международной защите или путешествующие по другим гуманитарным соображениям;
* Специальные группы (например, культура, спорт, бизнес).
Ограничения действуют 30 дней, то есть до 25.02.2021.
Всем въезжающим в Финляндию рекомендуется оставаться на самоизоляции в течение 10 дней. На границе Финляндии тестирование на коронавирус должны проходить все (кроме транспортных рабочих).