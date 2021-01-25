Решение Финляндии ввести жесткие ограничения повергло в шок тысячи жителей Эстонии

Урмас Рейнсалу связался также с министром иностранных дел Финляндии и отправил ему письменные предложения о том, как избежать закрытия трудовой миграции на следующей неделе. “Надеюсь, правительство Финляндии обсудит эти предложения в понедельник”, — сказал Рейнсалу. Его настоятельная просьба заключалась в изменении решения правительства Финляндии, которое фактически приостанавливает трудовую миграцию между нашими странами. Рейнсалу подтвердил, что Эстония готова нести ответственность за тестирование на коронавирус всех тех, кто отправляется из нашей страны в Финляндию, а также использовать и развивать другие меры для сохранения трансграничного передвижения.

Информация посольства

Начиная с 00:00 27 января 2021 года, помимо финских граждан и лиц с видом на жительство, в Финляндию могут въезжать только те лица, чей труд необходим для обеспечения безопасности и жизнедеятельности общества. Въезд в Финляндию также разрешен по доказанным семейным обстоятельствам.



Министерство занятости и экономики Финляндии опубликовало список тех рабочих должностей, которые важны для функционирования общества или обеспечения безопасности. Однако это не означает автоматическое разрешение на въезд в страну. Работодатель должен заполнить специальную анкету, чтобы обосновать, почему рабочая задача сотрудника, приезжающего в Финляндию, является важной и почему приезд работника нельзя отложить. Анкету необходимо подать в Пограничную службу вместе с проездными документами.



Например, въезд в Финляндию разрешен следующим лицам или по следующим причинам:



* Медицинские работники, сотрудники спасательных служб (включая неотложную медицинскую помощь) и лица, осуществляющие уход за пожилыми людьми при исполнении своих служебных обязанностей;

* Водители грузовых автомобилей и логистический персонал при исполнении своих служебных обязанностей;

* Дипломаты, сотрудники международных организаций, военнослужащие и сотрудники гуманитарных организаций при исполнении своих служебных обязанностей;

* Представители стран, участвующих в международных переговорах, и лица, занятые в работе международных организаций;

* Представители зарубежных медиа-компаний;

* Путешествие по вопросам недвижимости или управления недвижимостью в Финляндии;

* Проживающие за границей члены семьи гражданина Финляндии;

* Путешествие по неизбежным семейным причинам (например, рождение вашего ребенка, серьезная болезнь ближайшего родственника, ваша собственная свадьба) или по другим веским личным причинам. К родственникам относятся супруги (в том числе совместно проживающие), дети, родители, бабушки и дедушки. Братья и сестры к этой категории не относятся - их посещение запрещено на время вводимых ограничений;

* Учеба в Финляндии;

* Путешественники с финским видом на жительство;

* Лица, нуждающиеся в международной защите или путешествующие по другим гуманитарным соображениям;

* Специальные группы (например, культура, спорт, бизнес).



Ограничения действуют 30 дней, то есть до 25.02.2021.

Всем въезжающим в Финляндию рекомендуется оставаться на самоизоляции в течение 10 дней. На границе Финляндии тестирование на коронавирус должны проходить все (кроме транспортных рабочих).