"Ковид-убийцы": таллиннский ресторан придумал, как уменьшить риск заражения коронавирусом в помещении

Преимущество этих фильтров в том, что они собирают и уничтожают бактерии и вирусы в воздухе. Последнее стало возможным благодаря собственной технологии фильтрации AirFend FläktGroup, которая представляет собой 100% натуральный раствор, содержащий, например, розмарин, тимьян, корицу и гвоздику. В результате испытаний, проведенных лабораториями ISO, прибор помогает уничтожить 99,5% вирусов в воздухе. Кроме того, установленные фильтры отлично очищают воздух от пыли и других мелких частиц.

В ресторане Brasserie 11 установили три воздухоочистителя, максимальная производительность которых составляет 400 кубических метров в час. Но ассортимент продукции FläktGroup включает и более мощные приборы, рассчитанные на 500, 1000 и 2400 кубометров в час. Кроме того, более эффективным, по сравнению с другими аналогами, этот воздухоочиститель стал благодаря специальным фильтрам, через которые проходят воздушные потоки, направляемые в аппарат.

Осенью прошлого года компания FläktGroup - известный немецкий производитель оборудования для очистки воздуха - представила мировому сообществу новый воздухоочиститель, который способен очистить воздух от опасных вирусов, в том числе и от COVID-19. По словам генерального директора Maaküte OÜ Танеля Гехрке, реализующего продукцию FläktGroup в Эстонии, эти специальные очистители воздуха под названием AP BIO доступны в нескольких размерах. “Тут четко прописано, какой объем воздуха может обработать каждый аппарат”, — объясняет он.

Ковид-убицами владелица ресторана называет очистители воздуха, которые 15 января были установлены в трех больших залах заведения. Эти современные модели воздухоочистителей должны быть более эффективными в борьбе с распространением опасного вируса в закрытых помещениях.

“Эти ковид-убийцы стоят у нас в каждом большом зале”, — рассказывает Кати Плаамус, основательница и владелица французского ресторана Brasserie 11, который открылся в ноябре прошлого года на первом этаже Fahle House на Тартуском шоссе в Таллинне.

“Было бы разумно менять воздух в офисных помещениях три раза в час, так как исследования показали, что наибольший риск заражения возникает в в плохо вентилируемых помещения, где вирусные частицы накапливаются и никуда не уходят”, — говорит Гехрке. Сам воздухоочиститель работает по принципу, что зараженный вирусами и бактериями воздух из верхних слоев комнаты попадает в аппарат, а очищенный воздух направляется обратно в комнату по полу.

“Если какое-то общественное место изо всех сил пытается очистить воздух и снизить риск заражения, оно не должно быть рядом с тем помещением, где вообще нет вентиляции и где риск распространения вируса высок. Существует большая разница между посещением общественного места без вентиляции, помещения с нормальной вентиляцией и места, вентилируемого с помощью этого мощного устройства”, — объясняют специалисты.

Единственный недостаток — цена

Эти воздухоочистители, которые установлены в помещении ресторана Brasserie 11, стоят около 1800 евро каждый. Есть более мощные аппараты, но они стоят еще больше — стоимость самых мощных варьируется в пределах 5000-6000 евро. “Сейчас мы занимаемся их продажей, но, может быть, было бы разумнее сдавать их в аренду. Мы еще не думали об этом, так как для нас это еще очень новый [продукт]”, — признается Гехрке.

Несмотря на то, что на рынке есть и другие решения, которые помогают уничтожать вирусы в помещениях, обычно все связано с энергоемкими технологиями. “Некоторые аппараты убивают вирус УФ-излучением. Однако в данном случае проблема заключается в том, что потребляется много электроэнергии, да и новые лампочки стоят довольно дорого. Есть еще приборы, снижающие уровень распространения вирусов теплом, но, опять же, речь идет о большом потреблении энергии. В этом главное отличие”, — описывает Гехрке.