"Ковид-убийцы": таллиннский ресторан придумал, как уменьшить риск заражения коронавирусом в помещении(8)
“Эти ковид-убийцы стоят у нас в каждом большом зале”, — рассказывает Кати Плаамус, основательница и владелица французского ресторана Brasserie 11, который открылся в ноябре прошлого года на первом этаже Fahle House на Тартуском шоссе в Таллинне.
Ковид-убицами владелица ресторана называет очистители воздуха, которые 15 января были установлены в трех больших залах заведения. Эти современные модели воздухоочистителей должны быть более эффективными в борьбе с распространением опасного вируса в закрытых помещениях.
“Когда я кому-то рассказывала, что у нас появились ковид-убийцы, все представляли снайперов в дверях ресторана, измеряющих температуру у клиентов”, — вспоминает Кати Плаамус.
Инновационное изобретение
Осенью прошлого года компания FläktGroup - известный немецкий производитель оборудования для очистки воздуха - представила мировому сообществу новый воздухоочиститель, который способен очистить воздух от опасных вирусов, в том числе и от COVID-19.
По словам генерального директора Maaküte OÜ Танеля Гехрке, реализующего продукцию FläktGroup в Эстонии, эти специальные очистители воздуха под названием AP BIO доступны в нескольких размерах. “Тут четко прописано, какой объем воздуха может обработать каждый аппарат”, — объясняет он.
В ресторане Brasserie 11 установили три воздухоочистителя, максимальная производительность которых составляет 400 кубических метров в час. Но ассортимент продукции FläktGroup включает и более мощные приборы, рассчитанные на 500, 1000 и 2400 кубометров в час. Кроме того, более эффективным, по сравнению с другими аналогами, этот воздухоочиститель стал благодаря специальным фильтрам, через которые проходят воздушные потоки, направляемые в аппарат.
Преимущество этих фильтров в том, что они собирают и уничтожают бактерии и вирусы в воздухе. Последнее стало возможным благодаря собственной технологии фильтрации AirFend FläktGroup, которая представляет собой 100% натуральный раствор, содержащий, например, розмарин, тимьян, корицу и гвоздику. В результате испытаний, проведенных лабораториями ISO, прибор помогает уничтожить 99,5% вирусов в воздухе. Кроме того, установленные фильтры отлично очищают воздух от пыли и других мелких частиц.
“Было бы разумно менять воздух в офисных помещениях три раза в час, так как исследования показали, что наибольший риск заражения возникает в в плохо вентилируемых помещения, где вирусные частицы накапливаются и никуда не уходят”, — говорит Гехрке. Сам воздухоочиститель работает по принципу, что зараженный вирусами и бактериями воздух из верхних слоев комнаты попадает в аппарат, а очищенный воздух направляется обратно в комнату по полу.
“Если какое-то общественное место изо всех сил пытается очистить воздух и снизить риск заражения, оно не должно быть рядом с тем помещением, где вообще нет вентиляции и где риск распространения вируса высок. Существует большая разница между посещением общественного места без вентиляции, помещения с нормальной вентиляцией и места, вентилируемого с помощью этого мощного устройства”, — объясняют специалисты.
Единственный недостаток — цена
Эти воздухоочистители, которые установлены в помещении ресторана Brasserie 11, стоят около 1800 евро каждый. Есть более мощные аппараты, но они стоят еще больше — стоимость самых мощных варьируется в пределах 5000-6000 евро. “Сейчас мы занимаемся их продажей, но, может быть, было бы разумнее сдавать их в аренду. Мы еще не думали об этом, так как для нас это еще очень новый [продукт]”, — признается Гехрке.
Несмотря на то, что на рынке есть и другие решения, которые помогают уничтожать вирусы в помещениях, обычно все связано с энергоемкими технологиями. “Некоторые аппараты убивают вирус УФ-излучением. Однако в данном случае проблема заключается в том, что потребляется много электроэнергии, да и новые лампочки стоят довольно дорого. Есть еще приборы, снижающие уровень распространения вирусов теплом, но, опять же, речь идет о большом потреблении энергии. В этом главное отличие”, — описывает Гехрке.
Хотя, по словам поставщиков, единственным недостатком новых моделей воздухоочистителей, вероятно, является их высокая стоимость, владелица ресторана Кати Плаамус уверяет, что главным аргументов в пользу такой дорогостоящей покупки была безопасность сотрудников и клиентов Brasserie 11. Более того, вирусы сезонно распространяются и без COVID-19, то есть эти устройства не останутся неиспользованными даже после победы над опасным заболеванием.
Кому-то наверняка может показаться, что открытие ресторана в такое сложное время — это как плыть против течения. Но Кати Плаамус считает, что кризис может быть и временем новых возможностей. Например, команду Brasserie 11 сформировали из работников других ресторанов, которые вынуждены были закрыться из-за финансовых проблем. “Во время кризиса определенно дешевле открывать бизнес”, — добавляет она. На данный момент в ресторане Brasserie 11 на постоянной основе работают 15 человек, в том числе 5 поваров.
В декабре дела у ресторана, открывшегося в середине ноября, шли очень хорошо. “Особенно много людей было у нас в обеденное время, а по выходным и вовсе был полный аншлаг”, — рассказывает Кати Плаамус. Однако, по ее словам, уже в первые месяцы работы ресторана сотрудники понимали, что скоро последуют правительственные ограничения, которые внесут свои коррективы в деятельность мест общественного питания. Все догадывались, что придется закрыться на пару недель.
Посетителей становится все больше
На прошлой неделе, когда ресторанам и кафе Таллинна и Харьюмаа разрешили вновь принимать посетителей с 6 утра и до 7 вечера, в Brasserie 11 с каждым днем приходит все больше и больше клиентов. Уже к прошлой пятнице количество дневных посетителей превысило декабрьские показатели. Но по вечерам, правда, немноголюдно — это связано с тем, что приходится закрываться уже в семь часов. “На выходных все в порядке, к воскресенью все помещения ресторана почти полностью забронированы”, — добавляет Плаамус.
По ее уверениям, их цель — не угодить всем, а скорее найти своего клиента, которому нравится концепция французского ресторана, наполненного шумом и весельем. “Наши посетители смеются, громко разговаривают между собой и, если хотят, то даже поют и танцуют”, — рассказывает владелица Brasserie 11. Это единственный ресторан в Эстонии, полностью специализирующийся исключительно на французской кухне.
В то же время Кати Плаамус признает, что из-за того, что ресторан был закрыт в течение нескольких недель, они тоже почувствовали на себе последствия кризиса. Но их партнеры и поставщики пошли навстречу по многим вопросам, поэтому оптимизм и вера в лучшее по-прежнему придают им много сил.