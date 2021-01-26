ИДЕМ В МУЗЕЙ : “Городское животное. Корова, клоп и дракон в истории Таллинна”

Для выставки “Городское животное: Корова, клоп и дракон в истории Таллинна” построена средневековая улица, на которой можно увидеть жизненный путь городского животного от молочного поросёнка до праздничного стола. В подвальном этаже башни откроется мир диких и необузданных животных. Вы узнаете, какая экзотика появилась в жизни горожанина с передвижными цирками и как выглядели улицы, по которым ездили сотни кучеров. На свет божий будут представлены твари, которые жили в фантазиях горожан или, может быть, в их простынях.

В выставочном помещении для каждого посетителя спрятано множество занятий: нужно собрать образ химеры, составить пару святого с его животным, можно поиграть с костяным волчком или примерить свиной хомут. Чудные забавы пройдут при участии музейных работников, которые расскажут увлекательные истории о средневековом и новом Таллинне.

В этот раз не состоится туров кураторов и других собраний, но музей предложит увлекательные игровые листы с заданиями, с помощью которых каждый узнает самые интересные факты о городских животных и обнаружит мистические закоулки музея. Среди всех, кто в течение недели заполнит игровые листы, состоится розыгрыш призов, самым ценным из которых будет один семейный годовой билет во все филиалы Таллиннского городского музея.

Участие в мероприятиях праздничной недели по музейному билету.

Дополнительная информация ЗДЕСЬ.

Пернатые и лохматые приедут изучать эту необычную выставку из приюта животных Ranna Rantšo.

! При посещении музея рекомендовано надевать защитные маски. В случае отсутствия своей маски, её можно приобрести в кассе музея. Обязанность ношения маски установлена для общественных мероприятий и собраний.