Lux Express возобновляет регулярное сообщение с Вильнюсом

По словам руководителя международного бизнеса Lux Express Райта Реммеля, восстановление вильнюсского маршрута — важный шаг. “Начиная всего с одного отправления в направлении Вильнюса в день, мы восстанавливаем “линию жизни” между балтийскими столицами. Нашим латвийским водителям это добавляет немного нагрузки и мотивирует всю компанию прилагать в трудные времена больше усилий. Ведь миссия автобусной компании — обеспечить свободное передвижение, соединяя города и объединяя людей”, — сказал Реммель.

Повторное открытие вильнюсского маршрута означает, что изменятся и времена отправления прочих международных рейсов Lux Express. С 27 января Lux Express будет отправляться из Таллинна в Ригу в 10:00 и 18:00. Из Риги в Таллинн отправления состоятся также дважды в день, в 11:30 и 16:00. В Вильнюс из Риги можно отправиться в 22:50, а обратно в латвийскую столицу автобус выходит из Вильнюса в 6:45. Из Таллинна в Вильнюс отправляется автобус, выходящий в 18:00 в Ригу: в столице Латвии он делает небольшую остановку и прибывает в Вильнюс ранним утром — в 3:10.

“В сотрудничестве с нашим партнером мы разработали новое программное обеспечение для управления вентиляцией в автобусах, чтобы свести распространение вируса к минимуму. Новое решение значительно увеличивает количество поступающего в кабину свежего воздуха, уменьшая объем потребленного и циркулирующего в салоне воздуха. Все автобусы располагают средством для дезинфекции рук и несмотря на то, что поверхности общего использования в интерьерах автобусов к моменту прибытия пассажиров всегда подвергаются влажной чистке, Lux Express призывает всех пассажиров дезинфицировать руки при входе в автобус и выходе из него. На входе в автобус мы предлагаем каждому пассажиру бесплатную маску и призываем всех прикрывать нос и рот во время поездки”, — добавил Райт Реммель.

Lux Express напоминает, что в отношении поездок между странами Балтии действует ряд дополнительных требований и ограничений. Более подробную и актуальную информацию об ограничениях на поездки можно получить в министерствах иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы или в посольствах соответствующих стран.