Почему на флагах государств нет розового цвета?

В 2014 году журналисты Time с помощью машинного анализа подсчитали, какие оттенки встречаются чаще. Оказалось, что первое место занимает белый — 17,7%. Оттенков красного насчитывается 17, и вместе они встречаются на флагах примерно трети стран мира. Черный цвет можно найти у 5,5% стран, оттенки синего и голубого — у 18% государств. Также часто встречаются зеленый и желтый.

Помимо очевидного символизма (белый — чистота, зеленый — надежда и т. д.), их популярность частично объясняется природным происхождением. Ранее белый цвет можно было получить на ткани из льна, хлопка — самых используемых в Старом Свете видов сырья; красный — из ягод, личинок червей; голубой — из крошки стекла и меди; синий — из лазурита, краски осьминога; черный — из угля. Также белый (серебряный) и желтый (золотой) цвета — основные металлы в европейской геральдике.

А вот фиолетовый, серый, бежевый, розовый, коричневый на флагах практически не встречаются. Причины тому разные.

Так, фиолетовый (пурпурный) краситель для ткани первоначально получали только из одного вида морских улиток, обитающих в Средиземном море. Следовательно, ткань такого цвета была очень дорогой. Поэтому в Византии ее могли носить только люди королевских кровей. В середине XIX века английский химик-органик Генри Перкин придумал, как синтезировать фиолетовую краску, и после 1900 года этот цвет появился на флагах некоторых стран, например Содружества Доминики (в оперении птицы) и Никарагуа (в радуге).

Серый цвет не используется по двум причинам. С одной стороны, он выглядит как грязно-белый. С другой — является аналогом серебряного, но на полотнище серебро выгоднее изображать белым цветом, а в геральдике серебряный таковым и остался. То есть в данном случае причина непопулярности цвета является эстетической.