Гольф-карантин и прививочный пакет: как Таиланд заманивает туристов

Сейчас предложение отельеров направлено в правительство Таиланда. Однако работники туристического сектора пытаются решить свои проблемы и самостоятельно — они делают туристам необычные предложения.

“Нынешние карантинные ограничения увечат нашу индустрию и оказывают огромное влияние на экономику Таиланда”, — уверена исполнительный директор группы отелей Dusit International Супхаджи Сутумпун. По ее мнению, эффективным было бы привить одними из первых и работников индустрии гостеприимства в стране. “Это бы защитило и местных жителей, и путешественников и ограничило бы рис распространения инфекции”, — полагает Супхаджи Сутумпун.

В отмене требований к самоизоляции для туристов из-за рубежа отельеры видят шанс на спасение тайской экономики в целом — доход от туристического сектора составляет около 1/5 валового внутреннего продукта страны.

“Нам нужно очень быстро начать допускать людей, которые благополучно прошли вакцинацию, без карантина, — сказал FT Уильям Хайнеке, глава крупнейшей в Таиланде группы гостиничного бизнеса Minor International. — Гигантское количество людей не приезжают в Таиланд или любую другую страну, где нужно выдерживать 14-дневный карантин, потому что это занимает слишком много времени”.

Отельеры уже обратились к властям с просьбой отменить карантин для приезжающих, которые успели сделать прививки от COVID-19 и могут это подтвердить, сообщает Financial Times. О том, что это нужно сделать как можно скорее, изданию заявили представители двух сетей гостиниц.

В Таиланде пытаются спасти туристическую индустрию, серьезно пострадавшую из-за борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Как сообщает Bloomberg, приток иностранных туристов в страну упал до самой низкой отметки за последние 12 лет: в 2020 году сюда прибыли лишь 6,7 млн гостей, в то время как в 2019-м в Таиланде побывали 39,9 млн. И несмотря на то что в октябре тайские аэропорты вновь открылись для пассажиров из-за рубежа, за три месяца на путешествие решились лишь 10 822 туриста. Виной всему — двухнедельный карантин, который прибывающие обязаны выдержать в одном из отелей за свой счет, прежде чем перемещаться по стране.

В феврале туристам планируют предложить “прививочные пакеты”: как сообщает Bangkok Post, после того, как в стране будут вакцинированы жители из групп риска, туроператоры надеются привлечь на вакцинацию туристов из-за рубежа. “После того как прибудут вакцины, мы должны придумать туристический план на второй квартал этого года, чтобы вызвать больший спрос”, — цитирует издание главу Туристического совета Таиланда Чамнана Срисавата.

Предполагается, что продолжительность тура будет составлять месяц, а стоимость — примерно 150 тыс. батов (около 4115 евро). Цена включает 14-дневный карантин в отеле и расходы на вакцинацию.

Глава Туристического совета Таиланда предположил также, что отельеры смогут сотрудничать с частными больницами, если это будет разрешено властями. Однако он признает, что идея пока что весьма сырая и требует доработки.

Другая идея уже воплощена в жизнь — туристам предлагают провести карантин на роскошных гольф-курортах, где они могут чувствовать себя весьма привольно, передвигаясь по территории и занимаясь спортом, а не сидеть в закрытой комнате отеля. Сейчас на территории Таиланда расположены шесть курортов, которым власти разрешили предоставлять подобные услуги. “Однако разрешили выходить нам не сразу — только на пятый день, когда пришли отрицательные тесты на коронавирус”, — уточнил один из туристов, который отправился в Таиланд вместе с семьей, чтобы провести там остаток зимы.

Власти оказывают туристической индустрии финансовую помощь — недавно была продлена программа субсидий, — однако предпринимателям нужно больше поддержки. Согласно опросу Туристического управления Таиланда, проведенному с 10 по 12 января среди 1884 операторов из сферы туризма, 92,6% из них рассчитывают на снижение расходов, а 81,2% надеются на кредитные каникулы. Исследование показало, что в бизнесе осталось 65,3% компаний, связанных с туризмом — 34,7% уже закрылись.

Спасти индустрию власти предполагают при помощи введения туристического налога для приезжающих из-за рубежа, сообщает The Independent. По предложению Национального комитета по туристической политике, он должен составить 300 батов (чуть более 8 евро) с одного человека. Однако эта инициатива находится еще в стадии обсуждения.