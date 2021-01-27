НЕВЕРОЯТНО! Этим летом в Таллинне пройдет крупнейшая в мире парусная регата

В июле этого года в Таллинн прибудет крупнейшая в мире парусная регата, которая не только подарит жителям и гостям столицы незабываемое зрелище, но и обратит внимание на проблему загрязнения Балтийского моря. А сегодня The Tall Ships Races Tallinn 2021 и кампания “Всемирный день чистоты” запустили совместный проект, призванный привлечь внимание к опасности, которую для Балтийского моря представляют окурки. В рамках проекта в Таллинне появится первая партия урн для окурков. Талисманом компании является тюлень по имени Видрик, который и в дальнейшем будет участвовать в мероприятиях, связанных с морской средой города Таллинна.

The Tall Ships Races Tallinn 2021 — это масштабное событие, направленное не только на проведение зрелищной регаты и подготовку юных яхтсменов, но и на привлечение внимания к проблемам морской среды и необходимости еe защиты и поддержки. По словам Катрин Реммелькоор, менеджера проекта по вопросам маркетинга и коммуникации, в последнее десятилетие море и морская среда являлись приоритетом для Таллинна как для морского города, что также поддерживает его имидж “зеленой столицы”. “Уже много лет и в Эстонии, и во всем мире Всемирный день чистоты привлекает внимание к проблеме мелкого мусора, попадающего в море. В этом году на международной конференции по вопросам Всемирного дня чистоты этой проблеме будет посвящен целый тематический блок. Так что мы решили внести свой вклад в кампанию популяризации данной проблемы и не просто говорить об опасности окурков для Балтийского моря, но и предпринять конкретные шаги”, — подтвердила Реммелькоор. Для этого в сотрудничестве с Таллиннским коммунальным департаментом и программой “Всемирный день чистоты” в столичном районе Пыхья-Таллинн на променаде Культурный километр будет установлено 50 урн для окурков. Новые урны нужны для повышения осведомленности населения об опасности окурков. Хочется надеяться, что они будут способствовать тому, что число окурков, попадающих в море, значительно сократится.