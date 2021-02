НЕВЕРОЯТНО! Этим летом в Таллинне пройдет крупнейшая в мире парусная регата

Патроном совместного проекта является тюлень по имени Видрик. Будучи представителем постепенно сокращающейся популяции здешнего региона, он весьма выразительно символизирует непростую ситуацию с экологией Балтийского моря. “Нельзя не заметить, что Видрик очень похож на олимпийский символ — тюлененка Вигри. Однако талисманом нашего проекта является именно Видрик — брат Вигри. Видрик изображен на всех официальных сувенирах регаты The Tall Ships Races Tallinn 2021, и его задача — постоянно напоминать всем участникам и гостям регаты, что только мы сами можем повлиять на окружающую среду, прежде всего изменив свое поведение”, — добавила Реммелькоор. В дальнейшем Видрик станет символом, представляющим все проекты, связанные с таллиннской морской средой: как Старый Тоомас защищает Старый город, так и Видрик будет заботиться о Балтийском море. “В этом году основное внимание приходится на окурки и установку специальных урн, в следующем годы мы планируем заняться другими соответствующими проектами”, — пояснила Реммелькоор. Первые 50 специальных урн для окурков и мелкого мусора будут установлены вдоль береговой линии уже в апреле этого года. Внести свой вклад в закупку урн смогут все желающие, приобретая сувениры регаты The Tall Ships Races Tallinn 2021. На проект по профилактике загрязнения морской среды сигаретными окурками будет направлено по 1 евро с каждого проданного сувенира. Среди сувениров будут представлены бутылки для воды, морские походные рюкзаки, футболки, свитшоты, пляжные полотенца, кружки, а также блокноты, шариковые ручки, значки и т.п. Сувениры можно будет приобрести в интернет-магазине The Tall Ships Races Tallinn 2021 на сайте tallshipstallinn.ee, а также в магазинах Sokisahtel по всей Эстонии.