Невероятное путешествие в эпоху коронавируса: как за восемь дней получить штрафов на 2500 евро

За все время пребывания в Хорватии мы сделали три остановки: первая была у границы для сна, вторая — для дозаправки, а третья была связана с полицейской проверкой. Полицейские были весьма дружелюбны, проверили наши документы и машину, после чего пожелали нам удачного пути. Примерно через 24 часа после въезда в страну мы оказались на границе Хорватии и Боснии. Местные чиновники уже не были столько дружелюбно настроены. Нам объявили, что мы грубо нарушили закон, так как находились в стране на один час больше, чем положено. По словам пограничников, транзит через Хорватию разрешен максимум на 12 часов, а в случае превышения этого времени дается штраф. Мы были обескуражены, так как знали, что мы превысили время не на час, как сказали пограничники, а намного больше. Учитывая это, о законности штрафа решили не спорить. Пограничник приказал нам выйти из машины, назвал сумму штрафа и спросил, согласны ли мы оплатить его на месте. Так как у нас не было ни копейки местных денег и мы абсолютно не понимали, сколько это будет в евро, мы отказались, что вызвало еще больший гнев у пограничника, видимо, ожидавшего другого ответа. Дальше нас повели в специальное здание, где уже выписали официальный штраф. И когда мы перевели эту сумму в евро, у нас был настоящий шок — нам нужно было заплатить 2000 евро за то, что “на 1 час превысили разрешенное время нахождения в Хорватии”. Да, мы полностью признаем свою вину, это была наша ошибка — мы заранее не узнали правила страны, думая, что наша единственная обязанность — соблюдать скоростной режим. Мне вообще кажется, что в Хорватии мы были единственными такими дураками, кто ехал строго по правилам. Даже полицейские разъезжали в сумерках с выключенными фарами. Но незнание правил не снимает ответственности, по крайней мере, в нашем случае.