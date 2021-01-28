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28.01.2021, 11:00

Количество перевезенных из Эстонии пассажиров airBaltic за год снизилось на 67%

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Foto: Andres Putting
В 2020 году латвийская авиакомпания AirBaltic перевезла 225 000 пассажиров из Эстонии, что на 67% меньше, чем годом ранее.

В течение 2020 года AirBaltic увеличила свою долю рынка в Таллиннском аэропорту с 21% до 27%, сообщает rus.err.ee.

По словам председателя правления латвийского авиаперевозчика Мартина Гаусса, для компании важен эстонский рынок, и несмотря на то, что в условиях пандемии количество пассажиров заметно снизилось, фирма оставила открытыми ряд направлений.

Всего в 2020 году AirBaltic перевезла более 1,34 млн пассажиров и выполнила 22 300 рейсов из всех столиц Балтии.

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