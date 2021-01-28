28.01.2021, 11:00
Количество перевезенных из Эстонии пассажиров airBaltic за год снизилось на 67%(1)
Foto: Andres Putting
В 2020 году латвийская авиакомпания AirBaltic перевезла 225 000 пассажиров из Эстонии, что на 67% меньше, чем годом ранее.
В течение 2020 года AirBaltic увеличила свою долю рынка в Таллиннском аэропорту с 21% до 27%, сообщает rus.err.ee.
По словам председателя правления латвийского авиаперевозчика Мартина Гаусса, для компании важен эстонский рынок, и несмотря на то, что в условиях пандемии количество пассажиров заметно снизилось, фирма оставила открытыми ряд направлений.
Всего в 2020 году AirBaltic перевезла более 1,34 млн пассажиров и выполнила 22 300 рейсов из всех столиц Балтии.