Игра канте: зачем японские дети ставят друг другу “клизму”?

Когда-то кантё была почти неизвестна миру. Но в 2000-х ее показали в манге “Наруто” под названием “Тысяча лет боли” и в некоторых японских мультиках. Затем снимки с изображающими игру скульптурами облетели мир, ее симулятор (мы не шутим) представили на Токийской игровой выставке — и кантё прославилась. В Южной Корее и на Филиппинах о ней, правда, знали и до того: там она давно известна под именами ттончхим и бембонг, рассказывает портал Тонкости Туризма.

Ставят друг другу “клизмы” прежде всего дети. Однако и развеселая молодежь, и даже солидные дяди в пиджаках не прочь “осчастливить” таким образом кого-нибудь зазевавшегося. Особенно достается юным девушкам. Все, что нужно, чтобы вступить в игру, — сложить пальцы “пистолетиком” (большие соединены и подняты вверх, указательные соединены, выпрямлены и устремлены вперед, остальные пальцы переплетены), подкрасться к жертве и вонзить ей пальцы в зад.

Считается, что это должно быть весело. Забава является одной из разновидностей “туалетного юмора”, отголоски которого встречаются в любой стране. Но те, кому досталась “клизма”, почему-то обычно не смеются. А те, кто ее “ставит”, не думают, что так и пальцы можно сломать, — говорят, случаи были.

В какой-то момент жертвы кантё, стремясь отбить у весельчаков желание играть в нее дальше, стали подавать в суд — но это особо не помогло. Так что всем, кто собирается в Японию, рекомендуют не щелкать клювом и по возможности держаться спиной к стене — словом, всячески оберегать свои тылы.