ВИДЕО | Змеелов показал, как питон взбирается на дерево

Владельцы участка в Виктория-Пойнт в штате Квинсленд (Австралия) вызвали змеелова. Они обнаружили у своей газонокосилки коврового (ромбического) питона, пишет Daily Mail.

Приехавший на место змеелов обнаружил питона уже не на земле, а карабкающегося по дереву. Это зрелище он снял на видео и опубликовал в Facebook.

“Нет, только не говорите мне, что змеи могут ползать по деревьям. Теперь деревья перестали быть местом, где можно спрятаться от змеи”, — написал один из пользователей.

“Зачем он пополз на дерево? Там добыча или питон хочет спрятаться?” — поинтересовался другой пользователь.

На деревья питоны залезают, чтобы спрятаться от хищников. Эти змеи не ядовиты и не опасны для людей. Питонов часто находят на задних дворах домов, на людей они не нападают и предпочитают прятаться от них.