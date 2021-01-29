“Аэрофлот” откладывает возобновление рейсов из Таллинна в Москву до 30 апреля

Photo by Robert Aardenburg on Unspla

Еще в начале января на сайте российской авиакомпании Аэрофлот можно было купить билеты на прямые рейсы по маршруту Москва-Таллинн, которые должны были возобновиться с 28 марта. Однако вчера представители авиаперевозчика объявили, что отменяют прямые рейсы как в Эстонию, так и в еще 42 страны как минимум до 30 апреля.