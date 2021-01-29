Эксперты туризма считают, что о путешествиях можно забыть до 2022 года

“Последний опрос экспертов UNWTO показывает неоднозначный прогноз на 2021 год. 45% из них ожидает улучшения ситуации по сравнению с 2020 годом, 25% — повторения такого же результата, 30% — ухудшения. Общие перспективы восстановления экономики в 2021 году ухудшились. Сейчас 50% экспертов ожидают, что оно произойдет только в 2022 году, тогда как в октябре 2020 года таких был лишь 21%”, — говорится в сообщении организации.

По ее данным, представители туротрасли ожидают восстановления в первую очередь туризма под открытым небом, а также внутреннего туризма.

“Большинство экспертов (43%) не ожидают возврата туризма к показателям 2019 года до 2023 года, 41% — до 2024 года. Сценарии, подготовленные UNWTO, показывают, что на полное восстановление туризма понадобится от 2,5 до 4 лет”, — сообщает организация.

Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса число международных турпоездок сократилось в 2020 году на миллиард или 74% от уровня 2019 года.