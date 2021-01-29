Петушиный крик и запах навоза признали наследием во Франции

Во Франции пасторальная мода на сельскую жизнь толкает горожан покупать домик в деревне, чтобы отдохнуть от городского шума и выхлопных газов, а также заниматься эко-туризмом и отправляться на выходные в загородные отели. Однако новички оказались не готовы к тому, что их ждут не только свежий воздух и пение птиц, но и непривычные и не всегда приятные запахи и звуки.

Оказавшись один на один с кукареканьем петухов по утрам и запахом навоза из соседского сарая, французские горожане попытались бороться с этими навязчивыми проявлениями деревенской романтики — в суды стали поступать жалобы на слишком громких петухов и лягушек в болоте.

Однако французским властям надоело решать проблемы изнеженных горожан, и они запретили жаловаться — для этого запахи навоза, коровий помет, а также кукареканье петухов, кваканье лягушек и стрекотание кузнечиков признали “сенсорным наследием” и незаменимым атрибутом сельской жизни, который будет охраняться законом.

Соответствующий законопроект возник после ряда громких конфликтов между коренными жителями деревень и отдыхающими от городской суеты туристами либо недавно переехавшими в село на постоянное место жительства горожанами, которых в шутку местные прозвали “нео-селянами”.

В 2019 году французские СМИ переживали за судьбу петуха Мориса, который оказался слишком громким для соседских пенсионеров, подавших на его хозяйку Корин Фессо жалобу в суд за шумовое загрязнение. Тысячи людей подписали петицию “Спасите Мориса”, и судья в конце концов поддержал петуха, отклонив иск супругов и обязав их выплатить 1000 евро в качестве компенсации ущерба владелице птицы.

“Это победа для всех, кто находится в моем положении. Надеюсь, это станет уроком для остальных. Теперь все будут защищены: церковные колокола, лягушки… почему бы не принять закон Мориса, защищающий все сельские звуки?” — заявила Фессо после заседания.