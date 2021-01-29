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29.01.2021, 16:41

КАРТА | С 1 февраля приехать в Эстонию без ограничений могут граждане только 5 европейских государств

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С 1 по 7 февраля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Финляндии, Норвегии, Исландии, Греции и Болгарии. Однако стоит помнить, что Финляндия и Норвегия ограничили въезд иностранцев.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Португалии (1429,4 ↑), Андорре (1138,1 ), Словении (1133,0 ) и Испании (1026,1 ↑).

Далее следуют: Чехия (981,7 ), Великобритания (862,9 ), Ирландия (814,4 ), Литва (598,4 ), Латвия (595,8 ), Словакия (513,0 ), Швеция (483,6 ↓), Мальта (472,5 ), Нидерланды (431,4 ), Франция (403,4 ↑), Италия (315,3 ), Кипр (304,5 ), Лихтенштейн (281,4 ↓), Люксембург (280,2 ), Германия (265,8 ), Бельгия (252,6 ↑), Австрия (246,4 ), Польша (231,0 ), Хорватия (216,6 ), Дания (216,5 ), Румыния (202,4 ) и Венгрия (171,5 ).

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (25,8 ), Финляндии (72,3 ), Греции (67,5 ), Норвегии (105,3 ) и Болгарии (99,1).

В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 547,3 .

С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 1 по 7 февраля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Исландии, Греции, Финляндии, Болгарии и Норвегии.

!!! При этом стоит помнить, что въезд в некоторые страны ограничен:

* До 25 февраля въезд в Финляндию разрешен только транспортным и медицинским работникам, дипломатам и журналистам. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

* С 29 января Норвегия закрывает границы из-за новых штаммов коронавируса. Ограничения на въезд будут действовать почти для всех иностранцев. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.

Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест — не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Японии.

Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).

Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.

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