КАРТА | С 1 февраля приехать в Эстонию без ограничений могут граждане только 5 европейских государств

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Португалии (1429,4 ↑), Андорре (1138,1 ↓), Словении (1133,0 ↓) и Испании (1026,1 ↑).

Далее следуют: Чехия (981,7 ↓), Великобритания (862,9 ↓), Ирландия (814,4 ↓), Литва (598,4 ↓), Латвия (595,8 ↓), Словакия (513,0 ↓), Швеция (483,6 ↓), Мальта (472,5 ↓), Нидерланды (431,4 ↓), Франция (403,4 ↑), Италия (315,3 ↓), Кипр (304,5 ↓), Лихтенштейн (281,4 ↓), Люксембург (280,2 ↓), Германия (265,8 ↓), Бельгия (252,6 ↑), Австрия (246,4 ↓), Польша (231,0 ↓), Хорватия (216,6 ↓), Дания (216,5 ↓), Румыния (202,4 ↓) и Венгрия (171,5 ↓).

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (25,8 ↓), Финляндии (72,3 ↑), Греции (67,5 ↓), Норвегии (105,3 ↓) и Болгарии (99,1↓).

В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 547,3 ↑.

С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 1 по 7 февраля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Исландии, Греции, Финляндии, Болгарии и Норвегии.

!!! При этом стоит помнить, что въезд в некоторые страны ограничен:

* До 25 февраля въезд в Финляндию разрешен только транспортным и медицинским работникам, дипломатам и журналистам. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

* С 29 января Норвегия закрывает границы из-за новых штаммов коронавируса. Ограничения на въезд будут действовать почти для всех иностранцев. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.