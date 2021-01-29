КАРТА | С 1 февраля приехать в Эстонию без ограничений могут граждане только 5 европейских государств(9)
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Португалии (1429,4 ↑), Андорре (1138,1 ↓), Словении (1133,0 ↓) и Испании (1026,1 ↑).
Далее следуют: Чехия (981,7 ↓), Великобритания (862,9 ↓), Ирландия (814,4 ↓), Литва (598,4 ↓), Латвия (595,8 ↓), Словакия (513,0 ↓), Швеция (483,6 ↓), Мальта (472,5 ↓), Нидерланды (431,4 ↓), Франция (403,4 ↑), Италия (315,3 ↓), Кипр (304,5 ↓), Лихтенштейн (281,4 ↓), Люксембург (280,2 ↓), Германия (265,8 ↓), Бельгия (252,6 ↑), Австрия (246,4 ↓), Польша (231,0 ↓), Хорватия (216,6 ↓), Дания (216,5 ↓), Румыния (202,4 ↓) и Венгрия (171,5 ↓).
* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.
Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (25,8 ↓), Финляндии (72,3 ↑), Греции (67,5 ↓), Норвегии (105,3 ↓) и Болгарии (99,1↓).
В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 547,3 ↑.
С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 1 по 7 февраля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Исландии, Греции, Финляндии, Болгарии и Норвегии.
!!! При этом стоит помнить, что въезд в некоторые страны ограничен:
* До 25 февраля въезд в Финляндию разрешен только транспортным и медицинским работникам, дипломатам и журналистам. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
* С 29 января Норвегия закрывает границы из-за новых штаммов коронавируса. Ограничения на въезд будут действовать почти для всех иностранцев. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.
Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест — не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Японии.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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