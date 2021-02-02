ФОТО | "Хрючево за 30 евро": жителя Эстонии возмутил шведский стол в ресторане на борту парома Tallink(87)
Паромы Tallink, курсирующие между Таллинном и Хельсинки, всегда могли предложить широкий выбор ресторанов на борту. Самой большой популярностью всегда пользовался шведский стол на завтраках и ужинах, где пассажиры могли найти большой ассортимент разных блюд.
После ухудшения ситуации из-за коронавируса и значительного уменьшения числа пассажиров, Tallink был вынужден закрыть большую часть мест общественного питания. Однако ужин и завтрак по-прежнему можно заказать. В предварительной продаже завтрак стоит 14 евро, а при покупке на борту парома обойдется в 16 евро. Ужин можно купить заранее за 27 евро или на месте уже за 30 евро.
Но один из пассажиров Tallink, заказавший ужин во время рейса из Таллинна в Хельсинки, удивился, насколько изменился шведский стол, испортилось качество продуктов и уменьшился выбор блюд.
“С приходом коронакризиса, Tallink не только поднял цены на еду, которую продают на пароме, но и резко снизил ее качество. Собственно, это почти все, что было доступно на шведском столе во время ужина. Особенно впечатлил салат с моцареллой и “свежими” помидорами. Полагаю, приготовили его позавчера. Ну хоть дыня была свежей. Это какое-то хрючево по цене в 30 евро”, — написал пассажир парома Tallink.
По словам главного специалиста отдела коммуникаций Tallink Кайи-Инес Нельсон, компания делает все возможное, чтобы, несмотря на коронакризис, по-прежнему предлагать своим клиентам обильный шведский стол с разнообразием свежих и качественно приготовленных блюд. “Все продукты полностью соответствуют требованиям Департамента здоровья. Кроме того, на паромах действуют очень строгие правила внутреннего контроля качества. Все блюда готовятся на корабельной кухне непосредственно перед подачей на стол”, — заявила она.
“Выбор меню в ресторанах, где предлагается шведский стол, остался точно таким же, как и в прошлом году: представлено 65 наименований продуктов — как на обед, так и ужин. Цены в ресторанах со шведским столом на маршрутных судах, курсирующих между Таллинном и Хельсинки, также не изменились с лета прошлого года. Исходя из числа пассажиров на каждом рейсе, мы планируем необходимые объемы продуктов, чтобы сократить количество пищевых отходов”, — сказала Кай-Инес Нельсон.