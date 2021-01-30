Франция объявила о закрытии границ со странами, не входящими в ЕС

“В дополнение к мерам комендантского часа, которые произвели реальный, но недостаточный эффект, мы решили немедленно ввести следующие дополнительные меры. Любой въезд во Францию и любой выезд с нашей территории как из страны, так и в страну, не входящую в Европейский союз, будет запрещен за исключением очень настоятельных причин”, — заявил глава французского правительства.

Он выступил после заседания Совета обороны, обсуждавшего состояние в стране пандемического кризиса. Его пресс-конференцию транслировали телеканалы.

Объявленный запрет, продолжил Кастекс, вступит в силу с 00:00 воскресенья.

“Любые въезды во Францию из страны ЕС будут обусловлены предъявлением теста, за исключением трансграничных работников”, — добавил премьер-министр.

Он объяснил, что, хотя во Франции ситуация выглядит лучше, чем в ряде соседних стран, “она тем не менее тревожная”. “Около 27 тыс. наших соотечественников госпитализированы по причине COVID-19. Более 3 тыс. человек находятся в реанимации. … Распространение вариантов, называемых “английским” и “южноафриканским”, грозят сильным риском усиления эпидемии”, — сообщил Кастекс.

“Справедливо встает вопрос о режиме строгой изоляции, но мы знаем его очень тяжелые последствия для французов со всех точек зрения. Мы можем еще дать себе шанс избежать его”, — считает французский премьер.

При этом он предупредил, что “ближайшие дни будут определяющими” в том, что касается принятия возможных дополнительных мер.

Кроме того, Кастекс объявил, что “непродовольственные торговые центры площадью свыше 20 тыс. кв. м закрываются с воскресенья как места опасного в санитарном плане скопления людей”.

Премьер также напомнил о важности соблюдения уже действующих превентивных мер — правил личной гигиены, социального дистанцирования и ношения масок.