"Душа нараспашку", смертники, хуторяне: что думают жители Латвии о других народах

Участникам опроса о межкультурных предубеждениях предложили 18 популярных стереотипов, которые бытуют в общественном мнении Латвии. Опрошенные могли выбирать, какие “штампы” — позитивные и негативные — к каким группам населения по их мнению больше относятся. Выяснилось, что о некоторых группах у опрошенных представления настолько туманны, что они даже не могли подобрать для них стереотипа — позитивного или негативного.

Латыши. Чуть меньше половины позитивных стереотипов использовались в отношении латышей — их называли старательными трудягами, дружелюбными и миролюбивыми. Впрочем, каждый пятый опрошенный подобрал к латышам и такие эпитеты, как “мрачные”, “отчужденные”, “покорные”, а участники фокус-групп называли их “хуторянами” (viensetnieki). Интересно, что среди отвечавших латышей в отношении своей нации доминировали позитивные автостереотипы: прилежные (54%), открытые и дружелюбные (33%), несут новые идеи и инновации (24%).

Кстати, русские называли латышей работящими несколько реже, а вот открытыми и дружелюбными также часто, как и латыши видят себя сами. Среди русских не распространено мнение, что латыши навязывают другим свою культуру (14%) или особо поддерживают своих представителей (12%).

Русские. В общественном сознании Латвии русские чаще всего фигурируют, как открытые и дружелюбные (39%), работящие (34%), особенно поддерживающие своих (25%) и новаторы (20%). Но примерно каждый пятый опрошенный высказал негативное представление о русских: они проявляют нелояльность к Латвии (18%) и пытаются навязать свою культуру другим (21%). Также упоминалось, что они — националисты и зависимы от российских медиа. Почти половина опрошенных русских сами себя называли открытыми и дружелюбными, а также прилежными и работящими.

Латыши чуть реже, но все равно очень активно оценивают русских как открытых и дружелюбных. В то же время про русских бытует немало негативных стереотипов: каждый третий упомянул “желание поддерживать своих” и “навязывать свою культуру другим”.