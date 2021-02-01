Угадайте, какие названия автобусных остановок встречаются в Эстонии чаще всего! Какие названия разрешены, а какие — нет

Из 17 000 автобусных остановок нашей страны в реестр названий географических объектов Эстонии внесено 16 000. Согласно Закону о географических названиях, любое место, в том числе и автобусная остановка, должно носить ясное и понятное наименование, которое не вызывало бы путаницу.

Чаще всего в Эстонии встречаются остановки с названиями:

1. Liiva — 42 остановки



2. Kooli — 34 остановки

3.-4. Nõmme — 33

3.-4. Jaama — 33

5.-6. Männiku — 32

5.-6. Piiri — 32

7. Kuusiku — 29

8. Männi — 27

9.-11. Kalmistu — 26

9.-11. Metsavahi — 26

9.-11. Mäe — 26

12.-15. Veski — 23

12.-15. Haigla — 23

12.-15. Tamme — 23

12.-15. Nurme — 23

16.-17. Metskonna — 22

16.-17. Laane — 22

18.-22. Põllu — 21

18.-22. Aruküla — 21

18.-22. Risti — 21

18.-22. Kalda — 21

18.-22. Tammiku — 21





Какими названиями не разрешено называть автобусные остановки?



Есть несколько примеров названий остановок, которые были удалены из реестра географических названий. Например, в Пярнумаа, в поселке Эаметса, на автобусной остановке висела табличка с названием ”Central” . Иностранное название убрали из реестра географических названий, а жителям поселка было рекомендовано переименовать остановку на эстонский манер — Tsentraali или Tsentraali tee.

В поселке Ребасемыйза в Валгамаа автобусную остановку по ошибке назвали ”Tarupedaja”. Дело в том, что хутор с таким названием находится чуть дальше, близ деревни Колски, а не на месте одноименной остановки.