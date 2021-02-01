Угадайте, какие названия автобусных остановок встречаются в Эстонии чаще всего! Какие названия разрешены, а какие — нет(12)
Из 17 000 автобусных остановок нашей страны в реестр названий географических объектов Эстонии внесено 16 000. Согласно Закону о географических названиях, любое место, в том числе и автобусная остановка, должно носить ясное и понятное наименование, которое не вызывало бы путаницу.
Чаще всего в Эстонии встречаются остановки с названиями:
1. Liiva — 42 остановки
2. Kooli — 34 остановки
3.-4. Nõmme — 33
3.-4. Jaama — 33
5.-6. Männiku — 32
5.-6. Piiri — 32
7. Kuusiku — 29
8. Männi — 27
9.-11. Kalmistu — 26
9.-11. Metsavahi — 26
9.-11. Mäe — 26
12.-15. Veski — 23
12.-15. Haigla — 23
12.-15. Tamme — 23
12.-15. Nurme — 23
16.-17. Metskonna — 22
16.-17. Laane — 22
18.-22. Põllu — 21
18.-22. Aruküla — 21
18.-22. Risti — 21
18.-22. Kalda — 21
18.-22. Tammiku — 21
Какими названиями не разрешено называть автобусные остановки?
Есть несколько примеров названий остановок, которые были удалены из реестра географических названий. Например, в Пярнумаа, в поселке Эаметса, на автобусной остановке висела табличка с названием ”Central” . Иностранное название убрали из реестра географических названий, а жителям поселка было рекомендовано переименовать остановку на эстонский манер — Tsentraali или Tsentraali tee.
В поселке Ребасемыйза в Валгамаа автобусную остановку по ошибке назвали ”Tarupedaja”. Дело в том, что хутор с таким названием находится чуть дальше, близ деревни Колски, а не на месте одноименной остановки.