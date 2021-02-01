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01.02.2021, 09:31

КАРТА | В каких странах Европы зафиксирован самый низкий уровень заболеваемости COVID-19, а в каких — самый высокий

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Photo by Bill Oxford on Unsplash
Так как в Эстонию без ограничений можно приезжать из тех стран, где кумулятивный показатель распространения заражения за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения, то в период с 1 по 7 февраля 2021 года при въезде в нашу страну самоизоляцию можно не соблюдать туристам из Финляндии, Норвегии, Исландии, Греции и Болгарии.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Португалии (1429,4 ↑), Андорре (1138,1 ), Словении (1133,0 ) и Испании (1026,1 ↑).

Далее следуют: Чехия (981,7 ), Великобритания (862,9 ), Ирландия (814,4 ), Литва (598,4 ), Латвия (595,8 ), Эстония (547,3 ↑), Словакия (513,0 ), Швеция (483,6 ↓), Мальта (472,5 ), Нидерланды (431,4 ), Франция (403,4 ↑), Италия (315,3 ), Кипр (304,5 ), Лихтенштейн (281,4 ↓), Люксембург (280,2 ), Германия (265,8 ), Бельгия (252,6 ↑), Австрия (246,4 ), Польша (231,0 ), Хорватия (216,6 ), Дания (216,5 ), Румыния (202,4 ) и Венгрия (171,5 ).

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (25,8 ), Финляндии (72,3 ), Греции (67,5 ), Норвегии (105,3 ) и Болгарии (99,1).

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.


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