Добро пожаловать: Грузия полностью отменила ограничения на международные авиарейсы. Как попасть туда из Эстонии?(12)
"Решением Межведомственного координационного совета, изменены правила пересечения воздушной границы Грузии для граждан иностранных государств", — заявил ранее журналистам директор Агентства гражданской авиации Грузии (GCAA) Леван Каранадзе.
Согласно обновленным регуляциям, иностранным гражданам при предъявлении документа, подтверждающего проведение полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции, будет разрешен въезд в Грузию без необходимости проходить обязательный 12-дневный карантин.
При этом глава GCAA отметил, что граждане из США, стран Евросоюза, Швейцарии, Норвегии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Бахрейна и Катара смогут попасть в Грузию без прививок от COVID-19, но им нужно будет предъявить документ об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус и на третий день пребывания в стране сделать аналогичный тест. В таком случае им не надо будет соблюдать самоизоляцию.
"Кроме этого, при предъявлении отрицательного теста смогут въехать в Грузию и граждане Великобритании, но они должны будут перейти в карантин", — сказал Каранадзе.
Из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта 2020 года. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.
С 13 июля было снято ограничение на регулярные авиарейсы из Тбилиси только в направлении Мюнхена, Парижа и Риги, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по 10 международным направлениям. Но из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на время уже запланированные авиарейсы.
А как добраться?
Из Эстонии в Грузию прямых рейсов пока нет. Авиакомпания Wizz Air планирует запустить рейсы по маршруту Таллинн-Кутаиси с 3 мая. Если к этому времени ничего не изменится, полеты будут проходить 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам. Стоимость билета (в одну сторону, без багажа) начинается от 39,99 евро.
С 7 марта в расписании Wizz Air стоят рейсы из Риги в Кутаиси. Согласно представленному плану, из столицы Латвии самолет будет вылетать по воскресеньям в 08:30 (прибытие в Кутаиси в 14:30), а из Грузии в 14:55 (прибытие в 17:00). Начиная с 30 марта график рейсов изменится: полеты будут проходить 2 раза в неделю по вторникам и средам. Стоимость билета (в одну сторону, без багажа) начинается от 24,99 евро.
С 30 марта рейсами авиакомпании Wizz Air можно улететь в Кутаиси и из Вильнюса. Полеты также запланированы по вторникам и субботам, правда, время не самое удачное: вылет из Вильнюса в 20:55 (прибытие в Кутаиси в 01:20), обратный вылет из Кутаиси в 01:50 (прибытие в Вильнюс в 04:30). Стоимость билетов (в одну сторону, без багажа) начинается от 24,99 евро.
* Обращаем ваше внимание на тот факт, что из-за нестабильной ситуации с COVID-19 рейсы в Грузию из стран Балтии могут быть отменены в любой момент.