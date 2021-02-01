Ученые выяснили, как у вомбата получается какать кубиками(22)
Исследовательница из Технологического института Джорджии Патрисия Янг в 2015 году представила математическую модель дефекации животных. На конференции, где она презентовала свое исследование, ее спросили про вомбатов. На тот момент Патрисия не знала об уникальной особенности этих зверей какать кубиками. Ее заинтересовал этот вопрос, и она вместе со своим руководителем Дэвидом Ху начала изучать особенности дефекации вомбатов, пишет Science Alert.
В 2018 году у Янг появился образец кишечника короткошерстного вомбата. Ученые проследили, как употребленная пища из мутной кашицы превращается в шестигранный кубик, чем-то напоминающий уголек, который непослушные дети получают в подарок от Санта-Клауса.
Исследования выявили, что кубики образуются внутри вомбата, в его кишечнике, а не на выходе: анус вомбата оказался обычной круглой формы. Кишечник у вомбатов невероятно длинный — может достигать 9 м. Им требуется гораздо больше времени на переваривание пищи, нежели людям. Иногда этот процесс занимает около двух недель. Фекалии вомбатов в два раза суше человеческих. Вероятно, за две недели кишечник вомбата по максимуму “обезвоживает” фекалии и помогает формировать правильную форму.
Ученые также заметили, что разные участки кишечника у вомбата сокращаются с разной силой и интенсивностью. Это может способствовать образованию квадратной формы фекалий. Сами кубики формируются в последних 17% кишечника. Образование какашек в виде кубиков исследователи сравнивают с выпеканием торта. Сначала у нас есть жидкое тесто. Со временем от нагрева в духовке оно высыхает и упирается в края формы. Затвердевание происходит в конце выпекания.
В среднем вомбаты производят за день около 100 кубиков. Для них помет является также способом общения, потому что вомбаты очень плохо видят. Эти звери предпочитают оставлять свои “сообщения” на возвышенностях (чтобы их было видно). Кроме того, такая форма фекалий позволяет увеличить площадь поверхности, на которую попадает запах — важная часть общения зверей. Это еще и своеобразный способ пометить территорию.