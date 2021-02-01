Чего ждать дальше: число прямых авиарейсов из Таллинна продолжает сокращаться

По состоянию на 1 февраля из Таллиннского аэропорта открыты 9 международных направлений. По сравнению с прошлой неделей из графика временно исчезли прямые рейсы по маршрутам Таллинн-Берлин и Таллинн-Копенгаген, которые выполняла Air Baltic. Однако теперь можно улететь из Эстонии в столицу Норвегии, рейса также обслуживается авиакомпанией Air Baltic.

На данный момент прямыми рейсами из Таллинна можно улететь в следующие аэропорты:

* Амстердам (Air Baltic)

* Франкфурт (Lufthansa)

* Хельсинки (Finnair)

* Лондон (Air Baltic)

* Минск (Belavia)

* Осло(Air Baltic)

* Рига (Air Baltic)

* Стокгольм (SAS)

* Варшава (LOT)

“В данный момент спрос на авиаперелеты все еще остается очень низким. Но мы рады, что все крупные хабы — Амстердам, Франкфурт и Хельсинки — остаются открытыми. Поэтому у людей, которым необходимо летать, такая возможность остается. А что касается рейсов в Берлин, Копенганген и Брюссель, то, думаю, во второй половине февраля они снова возобновятся”, — сказал в понедельник в беседе с rus.err.ee коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

В январе Таллиннский аэропорт обслужил чуть больше 27 000 пассажиров. Это 13% от пассажиропотока в том же месяце прошлого года.

По словам Ээро Пяргмяэ, увеличение пассажиропотока и открытие новых линий будет зависеть от смягчения государствами вызванных коронавирусом ограничений и открытия границ.

“Интерес со стороны авиакомпаний к возвращению в Таллинн есть. Например, хотят возобновить свои рейсы Turkish Airlines и “Аэрофлот”. Первая компания надеется сделать это уже в марте, вторая, возможно, в апреле. Но понятно, что отправлять пустые самолеты никто не будет”, — сказал Пяргмяэ.